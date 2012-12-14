Путін поїде до Брюсселя на саміт Росія - ЄС

Москва. 21 грудня Президент Росії Володимир Путін відвідає з робочим візитом Брюссель, де візьме участь у 30-й зустрічі на вищому рівні Росія – Європейський Союз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, делегацію ЄС на саміті очолять Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей і Голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу.

Під час заходу планується обговорити весь спектр двосторонніх відносин, включаючи стан торговельно-економічної співпраці, взаємодію у сфері енергетики, розвиток ініціативи «Партнерство для модернізації». Серед інших головних тем - перспективи введення безвізового режиму взаємних нетривалих поїздок громадян Росії і ЄС, ситуація навколо переговорного процесу за новою базовою угодою, а також пріоритети російського головування в «Групі двадцяти». Як передбачається, сторони «звірять годинник» також з низки міжнародних і регіональних питань.