Хорошковський подав у відставку, бо вважає, що Азаров не здатний проводити реформи
14:16, 14 грудня 2012Різне
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Валерій Хорошковський
Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський подав Президенту України заяву про відставку у зв’язку з незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду Прем’єр-міністра України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем’єра.
В.Хорошковський вважає цю кандидатуру нездатною проводити економічні реформи та захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію.
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