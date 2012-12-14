Хорошковський подав у відставку, бо вважає, що Азаров не здатний проводити реформи

Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський подав Президенту України заяву про відставку у зв’язку з незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду Прем’єр-міністра України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем’єра.

В.Хорошковський вважає цю кандидатуру нездатною проводити економічні реформи та захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію.