Хорошковський подав у відставку. Вважає, що Азаров - не реформатор і не євроінтегратор

Валерій Хорошковський подав Президенту України заяву про відставку з посади першого віце-прем’єр-міністра України у зв’язку із незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.Хорошковського, він вважає дану кандидатуру «нездатною проводити економічні реформи та захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію».

Нагадаємо, Верховна Рада 13 грудня дала згоду на призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром України. За це рішення проголосували 252 народних депутати із 401, зареєстрованого у сесійній залі. Не голосували в повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода».

У той же день Президент Віктор Янукович у присутності голови Верховної Ради Володимира Рибака та М.Азарова підписав указ про призначення Мколи Азарова прем"єром.

***Валерій Хорошковський в 2009 році був призначений заступником голови Служби безпеки України й одночасно звільнений прем'єр-міністром Юлією Тимошенко з посади голови Державної митної служби. 11 березня 2010-го - голова СБУ. 18 лютого 2012 Президент Віктор Янукович призначив Хорошковського міністром фінансів, 22 лютого - першим віце-прем'єром.