МЗС: підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, шукатимемо модель взаємодії з МС

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин вважає, що, підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом, Україна шукатиме прийнятну модель взаємодії з Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні круглого столу у Києві.

«Мова не йде про те, що ми маємо вступити в ЄС завтра. До цього не готові ні Україна, ні ЄС. Але ми маємо отримати Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі, яка стане якорем, який закріпить нас з Європою. Безумовно, Україна буде зобов'язана шукати прийнятну модель взаємодії і з Митним союзом», - сказав він.

О.Волошин також зазначив, що Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. «Національний інтерес Росії полягає в тому, що вона має бути великою державою. Велика держава Російська Федерація неможлива без власного регіону впливу, в тому числі й України», - сказав він.

«Навіть в умовах, якби ми інтегрувалися в Африканській союз чи будь-яку іншу організацію, де домінував би Китай або якась інша велика держава, це викликало б такий саме спротив з боку РФ, просто тому, що цей регіон росіяни вважають своїм», - додав він.

О.Волошин також розкритикував деяких представників опозиції, які закликають ЄС не підписувати Угоду про асоціацію з Україною.

«У сьогоднішніх умовах позиція деяких представників так званих демократичних сил, яка зводиться до того, щоб суто з внутрішніх претензій, які вони мають до чинної влади, їздити у Брюссель, Лондон, Париж і переконувати не підписувати Угоду про асоціацію, ця позиція в результаті грає на руку тим, хто вважає, що наш вибір зовсім в іншому», - сказав О.Волошин.

«Вони можуть розповідати, яка погана ця влада, але якщо у нас є спільний інтерес, то повинні бути і спільні дії», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у схвалених 10 грудня висновках щодо України на засіданні Ради закордонних справ ЄС йдеться про те, що Європейський Союз сподівається підписати Угоду про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства".

"Рада підтверджує своє зобов'язання підписати вже парафовану Угоду про асоціацію, включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі, щойно українська влада продемонструє рішучі дії і відчутний прогрес у трьох сферах, зазначених вище (реформи виборчого законодавства, судова реформа і прогрес у реформах в рамках Порядку денного асоціації - УНІАН), можливо, на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді 2013 року ", - написано у пункті 6 висновків.