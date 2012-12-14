ЛIГА:ЗАКОН представила систему аналізу судових рішень «VЕRDICTUM»

Компанія «ЛІГА:ЗАКОН» 7 грудня офіційно оголосила про запуск нового продукту системи аналізу судових рішень «VERDICTUM». Система аналізу «VЕRDICTUM» надасть юристам, адвокатам та іншим гравцям юридичного ринку України можливість швидко підбирати максимально тотожні рішення за одним предметом та обставинами справи під час роботи з колосальним обсягом документів судової практики.

У продаж система «VERDICTUM» надійде в лютому 2013 року. До цього часу експертами здійснюється її бета-тестування і доробка.

На брифінгу у прес-центрі «ЛІГАБізнесІнформ» 12 грудня керівництво компанії заявило про те, що новий продукт став результатом співпраці з ДП «Інформаційні судові системи» в рамках інформаційного розвитку Єдиного державного реєстру судових рішень.

На презентації виступили: виконавчий директор компанії «ЛІГА:ЗАКОН» Дмитро Глазунов, директор Департаменту інформаційних ресурсів компанії «ЛІГА:ЗАКОН» Ірина Петрушкевич та ІТ-директор Групи компаній «ЛІГА» Сергій Лук'яненко.

Як зазначив Дмитро Глазунов, система аналізу судових рішень гостро необхідна для юридичної галузі. Він повідомив, що новий продукт був задуманий в процесі співпраці з ДП «Інформаційні судові системи» в рамках інформаційного розвитку Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - ЄДРСР). «За 6 років формування Реєстру він досяг позначки 25 мільйонів документів, і кожен рік його приріст може складати до 5 мільйонів нових судових рішень. Під час використання стандартних підходів у роботі з такою інформацією і стандартних пошукових можливостей час, необхідний юристу для підбору судової практики, її аналізу, буде тільки збільшуватися», - вважає Д.Глазунов. Він також додав, що «широким верствам юридичної громадськості» було запропоновано взяти участь у процесі експертного тестування продукту, висловити свою думку, яку врахують під час його доопрацювання, а вже в лютому 2013 року на ринок вийде комерційний продукт.

У свою чергу, Сергій Лук'яненко зупинився на технічних моментах, що стосуються продукту. «Ми гарантуємо щоденне оновлення «VERDICTUM», яке може становити до 40 тис. нових документів на день», - повідомив С. Лук'яненко. За його словами, під час розробки продукту були використані світовий досвід і технології, застосовувані такими компаніями, як Apple, ATMT тощо.

Водночас Ірина Петрушкевич зазначила, що під час розробки системи була врахована важливість поділу рішень за ознакою матеріальності і процесуальності. Вона вважає, що зручність пошуку необхідної інформації залежить в тому числі і від якості судового рішення, яке може бути досить умовним. «Звичайно, ми не маємо права виправляти судові рішення, але ми навчилися враховувати правильний варіант для того, щоб ви могли знайти саме те, що потрібно», - заявила І. Петрушкевич, а також звернула увагу на зручні можливості нової системи з перегляду резолютивної частини рішень і опцію швидкого пошуку подібних рішень.

У системі аналізу «VERDICTUM» закладені спеціальні пошуково-аналітичні алгоритми та інструменти обробки, аналізу і класифікації текстів. Завдяки їм з'явиться можливість враховувати під час пошуку та аналізу потрібних документів істотні ключові ознаки правовідносин та специфічну структуру побудови текстів судових рішень. Нові пошукові механізми дозволять аналізувати морфологію, синонімію і більш загальні поняття, враховувати критерії матеріальності і процесуальності, знаходити навіть ті рішення, у текстах і реквізитах яких припустилися орфографічних помилок.

Гості презентації мали можливість задати свої питання щодо роботи з новою системою. Зокрема, цікавилися про порядок взаємодії з ЄДРСР і про те, чи є він джерелом рішень для системи аналізу «VERDICTUM». Після закінчення брифінгу всі учасники отримали сертифікати експерта системи аналізу судових рішень «VERDICTUM».

Перший етап тестування триватиме до 25.12.2012 р., після чого будуть зібрані думки, відгуки та побажання експертів щодо нового продукту. Другий етап бета-тестування заплановано на кінець січня 2013 року. У продаж система аналізу «VERDICTUM» надійде у лютому 2013 року.

Довідка:

Компанія «ЛІГА:ЗАКОН» понад 20 років займається правовою підтримкою бізнесу і є лідером з розробки інформаційно-правових систем в Україні, найбільш потужних і повних з представлених на ринку. Якість продукту підтверджено міжнародними стандартами ISO 9001-2009. Системи ЛІГА:ЗАКОН встановлені у всіх судах, податкових і митних службах України. Кількість користувачів - бухгалтерів, юристів та інших фахівців - перевищує 160 тис.

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