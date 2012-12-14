Анонс на 17 грудня

* Прес-конференція на тему: «Нові правила реєстрації нерухомості: що очікувати після 1 січня?». Учасники: Олександр Рубанов, голова «Спілки фахівців з нерухомості України», Анжеліка Штукатурова, старший юрист Міжнародної юридичної фірми.

* Прес-конференція з нагоди набуття чинності Законом України № 4844, відповідно до якого з 16 грудня 2012 р. повністю забороняється палити в приміщеннях закладів ресторанного господарства та на всіх робочих місцях. Учасники: Юрій Мірошниченко, народний депутат; Тетяна Бахтеєва, народний депутат; Леся Оробець, народний депутат, Сергій Орєхов, голова Держінспекції України з питань захисту прав споживачів; Алла Григоренко, начальник Управління громадського здоров'я МОЗ України; Микола Поліщук, голова Асоціації боротьби з інсультом ; Тарас Шевченко, директор Інституту Медіа Права, Андрій Скіпальський, голова правління Регіонального центру громадянського представництва «Життя»; Ганна Гопко, координатор коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну».

* Відбудеться брифінг заступника голови ДПС у Київській області Ганни Ігнатенко на тему: «Впровадження РРО з контрольною стрічкою в електронній формі».

* Круглий стіл на тему: "Бізнесмени та бюрократи: загальна стратегія економічного розвитку - панацея чи чергова красива ідея?". Організатор: Клуб «КОЛО». Відбудеться презентація книги "Концепція економічного розвитку України". Учасники: Юрій Єхануров; Володимир Панченко; Юрій Гусєв; Володимир Власюк; Віктор Кривенко; Валентин Обштир; Іван Перегинець; Віталій Дем'янюк.

* Прес-конференція на тему: «Яким буде новий Кабмін Азарова?». Організатор - ГолосUA. Учасники: голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, директор Агентства соціальних комунікацій Сергій Білашко.

* ДТЕК і Київенерго передадуть НТУУ «КПІ» обладнання для трьох лабораторій. Енергетичне обладнання лабораторій повністю відповідає новітнім технологіям, які використовуються в реальних виробничих умовах. У прес-конференції з нагоди відкриття лабораторій візьмуть участь: директор з управління персоналом ДТЕК Олександр Кучеренко, директор з управління персоналом Київенерго Сергій Геренко, перший проректор НТУ «КПІ» Юрій Якименко, декани факультетов.Після прес-брифінгу всі охочі зможуть відвідати лабораторії, побачити обладнання в роботі, поспілкуватися зі спікерами в неформальній обстановці.

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