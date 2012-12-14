Янукович: Україна налаштована на якнайшвидше підписання Угоди про асоціацію з ЄС

Україна налаштована на якнайшвидше підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Україна розглядає цю угоду, передусім, як комплексну програму внутрішніх перетворень в усіх сферах політичного, економічного і соціального життя держави, а також як ефективний інструмент удосконалення національного законодавства», - сказав глава держави.

Він наголосив, що Україна готова до масштабної та кропіткої роботи з метою забезпечення ефективної імплементації угоди. «Цей шлях беззаперечно підтримується представниками більшості політичних сил нашої держави та суспільством», - додав В.Янукович.

Сьогодні, зазначив він, до підписання Угоди про асоціацію залишився один крок. «Переконаний, що за наявності політичної волі обох сторін ми зможемо його якнайшвидше зробити», - сказав В.Янукович.