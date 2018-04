ТОП-10 (14 грудня)

Німецькі компанії можуть потіснити «Газпром» на ринку України - експерт

Німецькі компанії можуть потіснити «Газпром» на ринку України - експерт

Враховуючи те, що закон про основи функціонування внутрішнього ринку газу дозволяє третім особам дістати доступ до української газотранспортної системи, німецькі компанії зможуть не тільки поставляти газ до України в реверсному режимі, а й почати прямі поставки з Росії.

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт із енергетичних питань Валентин Землянський.

«Враховуючи той факт, що «Нафтогаз» втратив монопольне становище в поставках імпортного газу до України, а введення Закону України «Про основи функціонування внутрішнього ринку газу України» дозволяє третім особам дістати доступ до української ГТС, цілком очікуваною буде поява німецьких компаній на українському газовому ринку вже найближчим часом. До того ж може йтися не лише про поставки газу в реверсному режимі, а й про прямі поставки з російських родовищ, де німецькі компанії займаються видобутком газу спільно з «Газпромом». Крім цього, Німеччина може використовувати українську ГТС для транзиту видобутого в РФ газу за більш дешевим маршрутом через українську ГТС замість наддорогого «Північного потоку», - сказав В.Землянський.

На його думку, останні події в українському ПЕК свідчать про початок «тектонічних зрушень» в європейській енергетичній платформі. «Не виключено, що найближчим часом імплементація Україною положень європейського енергетичного законодавства може принципово змінити архітектуру вітчизняного газового ринку. «Газпром», історичний постачальник імпортного газу до України, може втратити не лише своє монопольне становище, а й поступитися своїми позиціями німецьким нафтогазовим компаніям, які активно просувають свої інтереси в Україні», - відзначив експерт.

За його словами, пожвавлення в українсько-російських взаєминах у газовій сфері, яке спостерігається зараз, спровоковано саме зміною позиції Євросоюзу щодо України.

«Кремль виразно відчув можливість втрати українського ринку «Газпромом», як за рахунок зниження частки російського монополіста на українському ринку, так і у зв'язку з досить високим ступенем зацікавленості європейських нафтогазових компаній в лібералізованому газовому ринку України. Зокрема, йдеться про серйозну зацікавленість Німеччини в модернізації української ГТС, що йде врозріз із намірами Росії максимально нейтралізувати Україну як основну складову транзиту російського газу до Європи», - сказав В.Землянський.

Він відзначив, що підтвердженням поглиблення співпраці між Україною і Німеччиною в газовій сфері можна вважати підписання наприкінці цього року угоди між ДК «Укртрансгаз» і Deutsche Bank AG про відкриття кредитної лінії у розмірі 53,5 млн євро для модернізації компресорної станції «Бар» магістрального газопроводу «Союз».

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада цього року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю з РФ до 20 млрд куб. м.

За інформацією міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка, у 2013 році поставки можуть здійснюватися через Угорщину.

РФ пропонує ЄС виключити газопроводи в обхід України з Третього енергопакету

Росія пропонує Європейському Союзу виключити газопроводи в обхід України – «Північний потік» і «Південний потік» – із зони дії норм Третього енергетичного пакету.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак у п'ятницю на прес-конференції в Москві.

«На наш погляд, ця проблема може бути вирішена шляхом підписання наднаціональної угоди між Росією і ЄС про так звані трансграничні проекти», – сказав О.Новак.

За його словами, таку угоду направлено в Єврокомісію на початку року, але поки відповіді не було.

«Ми розраховуємо, що цей документ розглядається, і він має стати основою для вирішення питань, пов'язаними з виключеннями норм Третього енергопакету з реалізації таких великих інфраструктурних проектів, як «Південний потік» і «Північний потік», – сказав він.

За словами О.Новака, Росія передасть свої модифіковані пропозиції з цього питання під час проведення саміту в Брюсселі 21 грудня за участю президента РФ.

Він уточнив, що у новій угоді РФ пропонує не поширювати норми Третього енергопакету також на відведення «Північного потоку» – газопроводи OPAL і NEL.

Міністр енергетики РФ наголосив, що зміни європейського законодавства, які відобразилися у Третьому енергопакеті, не враховують міжурядових угод і правових механізмів між постачальниками енергоресурсів і їхніми споживачами.

Довідка УНІАН. Третій енергетичний пакет, запропонований Єврокомісією ще у 2007 році, визначає нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії – продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила мають застосовуватися не лише до європейських компаній, а й до фірм з третіх країн, що працюють в ЄС.

У Третьому енергетичному пакеті також наголошується, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії в праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розподілу видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.

Українська влада зобов'язалася запровадити положення Третього енергетичного пакету до 2015 року. Проти цього виступає Російська Федерація, яка поставляє через Україну до 80% свого газового імпорту до Євросоюзу.

Госпсуд Києва заарештував проданий пакет акцій «Уманьгазу»

Господарський суд Києва своїм рішенням від 7 грудня п.р. заборонив Фонду державного майна України підписувати договір купівлі-продажу 15,3% акцій компанії «Уманьгаз» за підсумками торгів, що відбулися 5 грудня на фондовій біржі «Іннекс» (Київ), і заарештував цей пакет акцій.

Про це йдеться у постанові суду, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У постанові зазначається, що це рішення ухвалене як забезпечувальний захід за позовом ПАТ «Газтек» до Фонду держмайна та біржі «Іннекс».

Як повідомляв УНІАН, будівельна компанія «Стандарт З» (Київ) сконцентрувала 21,18% акцій «Уманьгазу». Зі свого боку Юлія Мельник, дочка депутата Черкаської обласної ради від Партії регіонів Володимира Мельника, продала 13,48% акцій компанії.

Після приватизації 15,3% «Уманьгазу» держава залишається власником блок-пакету акцій компанії.

Довідка УНІАН. ПАТ «Уманьгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Черкаській області.

ПАТ «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів.

Власниками самого «Газтеку» є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, який контролює також і банк «Надра».

На початку вересня п.р. "Газтек" взяв у банку “Надра” (Київ) кредит на 250 млн грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Уряд України в 2013 році має виплатити близько 9 млрд дол. зовнішнього боргу

Уряд України в 2013 році має виплатити близько 9 млрд доларів зовнішнього боргу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив 14 грудня на засіданні Кабінету міністрів.

«У 2013 році уряду України необхідно повернути близько 9 млрд доларів за зовнішніми боргами», – сказав М.Азаров. До того ж відзначив, що велику частину цієї суми становлять виплати за боргом МВФ в обсязі 6 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова переконана, що Україна в 2013 році зможе здійснити всі виплати за зовнішніми боргами, що становить 117 млрд грн (понад 14,6 млрд дол.).

Нагадаємо, Україна в 2013 році має виплатити 6 млрд дол. за кредитом МВФ.

Наступного року, згідно із держбюджетом, Україна планує здійснити запозичення на рівні 135,530 млрд грн для фінансування дефіциту держбюджету на рівні 50,432 млрд грн.

США закликають Україну продовжити боротьбу з Ex.ua і ринком «Петрівка»

Офіс Торгового представника США закликає українську владу дотримуватися раніше ухвалених рішень і продовжити боротьбу з порушенням авторських прав на сайті Ex.ua і на столичному ринку «Петрівка».

Про це заявив торговий представник США Рон Кірк, представляючи результати огляду понад 30 інтернет-ринків і ринків товарів, пов'язаних із можливим піратством і розповсюдженням контрафакту.

В огляді, переданому УНІАН, влада США висловлює занепокоєння відновленням роботи сайту Ex.ua і розвитком ринку «Петрівка». «Попри всі заходи, що їх вживає Україна за останні роки, у країні все ще залишається низка ринків, які працюють всупереч законодавчо встановленим правилам і діям правоохоронців. Зокрема, веб-сайт Ex.ua продовжує надавати послуги потокового відео неавторизованим користувачам, попри те, що сайт був закритий 31 січня в рамках порушеної кримінальної справи. Водночас уже 2 лютого сайт відновив роботу, а сервери, вилучені у кримінальній справі, повернено і також введено в експлуатацію. Крім того, в Україні працює ринок «Петрівка», де на понад 300 стендах продаються піратські і контрафактні товари, включаючи музику, фільми, ігри, програмне забезпечення, одяг і взуття», - йдеться в доповіді Торгового представника.

«У зв'язку з цим ми закликаємо владу України дотримуватися раніше ухвалених рішень і вжити заходів для того, аби названі ринки припинили операційну діяльність», - сказано в доповіді.

Як повідомляв УНІАН, міліція 31 січня 2012 року закрила найбільший український портал файлообміну Eх.ua. На цьому ресурсі всі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

Правоохоронні органи заявили, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

Після закриття Eх.ua користувачі Інтернету на знак протесту масово атакували сайти МВС, Президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ тощо.

2 лютого міліція відкликала вимогу про блокування порталу Eх.ua, а 3 лютого веб-ресурс частково відновив свою роботу.

У червні Міністерство внутрішніх справ повернуло адміністрації файлообмінника Eх.ua устаткування, раніше вилучене на експертизу. Весь призначений для користувача контент файлообмінника планували відновити якомога швидше.

Прибуток банківської системи у листопаді становив 0,56 млрд грн, з початку року - 4,4 млрд грн

Прибуток банківської системи в листопаді 2012 р. становив 0,56 млрд грн (у жовтні ц.р. - 1 млрд грн), за січень-листопад - 4,358 млрд грн (за 11 місяців 2011 року збиток системи становив 4,8 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Доходи банків у січні-листопаді ц.р., порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшилися на 7,9% - до 137,37 млрд грн, зокрема процентний дохід становив 107,893 млрд грн, комісійний дохід - 19,23 млрд грн.

Витрати зросли на 0,6% і становили 133 млрд грн, зокрема процентні витрати - 62,107 млрд грн, загальні адміністративні витрати - 32,88 млрд грн, відрахування в резерви - 22,731 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банків у жовтні 2012 року станови 1 млрд грн, у вересні збиток становив 119 млн. грн, при тому що два попередні місяці були прибутковими (серпень - 653 млн. грн, липень - 683 млн. грн).

Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.

Угоди з компаніями Shell, Chevron і ExxonMobil підпишуть до кінця року - Ставицький

Міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький упевнений, що підписання угод про розподіл продукції (УРП) з компаніями Shell, Chevron і ExxonMobil відбудеться до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції журналістам.

«Договори, точно, з юридичної точки зору, будуть готові до кінця року», - сказав Е.Ставицький.

Також міністр зазначив, що за законодавством договори повинні отримати схвалення в обласних радах.

«Договори мають бути схвалені в органах самоврядування на місцях, і ми розраховуємо на консенсус, хоча у деяких облрадах ці питання проходять болісно», - підкреслив Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, уряд України збільшив термін укладення угод про розподіл продукції (УРП) з компаніями Chevron і Shell на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах на 30 днів - до 190 днів (зі 160 днів).

Раніше Кабінет Міністрів України своїми постановами №1297 і №1298 від 30 листопада 2011 року затвердив умови конкурсів на укладення угод про розподіл продукції з Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область) вуглеводневих площ із запасами сланцевого газу. Переможець конкурсу і госптовариство впродовж 120 календарних днів після оголошення підсумків конкурсу укладають спільний операційний договір згідно з прийнятою міжнародною практикою або інший договір, який закріплює їх взаємні права і обов'язки за угодою.

У травні ц.р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

У серпні ц.р. міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра України".

Кабінет Міністрів підтримав пропозицію міжвідомчої комісії про укладення угоди про розподіл продукції та визначення переможця – групи компаній на чолі з оператором компанією ExxonMobil. Водночас частки компаній становлять: ExxonMobil – 40%, Shell – 35%, Petron – 15%, "Надра Україна" – 10%. Розподіл прибутку відбуватиметься у відповідній пропорції.

За прогнозами Кабінету Міністрів, у 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премії за підписання угод про розподіл продукції.

АМК дозволив «Газтеку» придбати понад 25% акцій «Рівнегазу»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл найбільшому приватному власнику ряду українських облгазів - компанії «Газтек» (м. Київ) на придбання понад 25% акцій підприємства з газопостачання та газифікації «Рівнегаз»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні поточного року Фонд державного майна України реалізував на Східно-Європейській фондовій біржі 7,6% акцій «Рівнегаз»

Компанія «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів.

Власниками самого «Газтека» є кіпрські компанії - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, що контролює також і банк «Надра».

На початку вересня ц.р. «Газтек» залучив у банку «Надра» (м. Київ) кредит на 250 млн грн для купівлі акцій підприємств з газопостачання та газифікації.

«Рівнегаз» (м. Рівне) займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ у Рівненській області.

Хорошковський подав у відставку. Вважає, що Азаров - не реформатор і не євроінтегратор

Валерій Хорошковський подав Президенту України заяву про відставку з посади першого віце-прем’єр-міністра України у зв’язку із незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.Хорошковського, він вважає дану кандидатуру «нездатною проводити економічні реформи та захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію».

Нагадаємо, Верховна Рада 13 грудня дала згоду на призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром України. За це рішення проголосували 252 народних депутати із 401, зареєстрованого у сесійній залі. Не голосували в повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода».

У той же день Президент Віктор Янукович у присутності голови Верховної Ради Володимира Рибака та М.Азарова підписав указ про призначення Мколи Азарова прем"єром.

Валерій Хорошковський в 2009 році був призначений заступником голови Служби безпеки України й одночасно звільнений прем'єр-міністром Юлією Тимошенко з посади голови Державної митної служби. 11 березня 2010-го - голова СБУ. 18 лютого 2012 Президент Віктор Янукович призначив Хорошковського міністром фінансів, 22 лютого - першим віце-прем'єром.

Банк "Таврика" ввів ліміти на видачу готівки за картками

Банк "Таврика", якому Національний банк України з 23 листопада п.р. заборонив приймати депозити, з 10 грудня 2012 ввів добові ліміти на видачу готівки за своїми картками.

Про це повідомляється на сайті банку.

"Банк "Таврика" інформує вас про тимчасове встановлення з 10 грудня 2012 р. добових обмежень на суму операцій із видачі коштів за платіжними картками банку... Кошти, за наявності, виплачуються виключно через касу банку ", - сказано в повідомленні банку.

Згідно з наданою інформацією, за картками Visa Electron на добу буде видаватися не більше 250 гривень (в еквіваленті), за Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum - по 500 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України, згідно з рішенням Комісії НБУ з питань нагляду №906 від 23 листопада 2012 року, заборонив банку «Таврика» (м. Київ) залучати депозити.

ПАТ «Банк «Таврика» створено в 1991 році. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті, ніхто з акціонерів не володіє більше 10% акцій банку.

