Голова Верховної Ради України Володимир Рибак прогнозує, що уряд буде оновлений наполовину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак сказав в ефірі програми «Велика політика».

Він зазначив: «Якби Президент тут був (йдеться про студію - УНІАН), то він точно знає: хто буде і як воно буде. Я тільки скажу вам, що половину, а може трошки більш чи менш, буде зміна».

В.Рибак, відповідаючи на запитання, чи випили по чарці, коли з Миколою Азаровим після обрання були у Президента України, сказав: «Не було коли, тому що у Президента там була зустріч». При цьому голова ВР додав: «У Миколи Яновича буде в понеділок день народження, і я думаю, що він запросить, а ми ж нормальні люди…»

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Верховна Рада обрала своїм головою представника Партії регіонів В.Рибака.

Того ж дня Верховна Рада дала згоду на призначення М.Азарова на посаду прем'єр-міністра України.