Янукович модернізуватиме країну для досягнення європейських стандартів

Україна продовжуватиме всеохоплюючі внутрішні перетворення та модернізацію країни з метою досягнення європейських стандартів.

На цьому Президент України Віктор Янукович наголосив під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні, повідомили у прес-службі глави держави.

Він зауважив, що українці глибоко шанують своє європейське коріння та твердо вірять у своє європейське майбутнє. «Саме тому євроінтеграційний вибір України залишається незмінним зовнішньополітичним пріоритетом», - сказав В.Янукович.

Сьогодні, зазначив Президент, Європейський Союз переживає непростий етап розвитку, спричинений фінансово-економічною кризою - і це змушує країни ЄС досягати компромісів на основі принципів солідарності, економічної та соціальної згуртованості.

«У сьогоднішніх умовах саме солідарність і згуртованість, а не штучне відмежування один від одного, повинні стати рушійною силою і для зближення України та ЄС», - сказав В.Янукович.