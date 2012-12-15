У Єгипті проходить референдум за проектом нової Конституції

Референдум за проектом нової Конституції проходить у Єгипті.

Як передає ІТАР-ТАСС, громадянам належить відповісти на запитання: бути чи не бути затвердженому ісламістами проекту майбутнього Основного Закону. Саме від цього залежить, яким шляхом піде країна - світським чи ісламським, в якому законодавство базуватимуться на основі шаріату.

Ісламісти на чолі з "Братами-мусульманами" свій вибір уже зробили - всі останні дні йшла активна народна агітація на підтримку нової Конституції, яка, як заявляють вони, "є найдемократичнішою з усіх", що існували в Єгипті й де, як ніколи раніше, "надаються максимальні права і свободи". Ліберальна опозиція після тривалих сумнівів - бойкотувати чи ні волевиявлення, зрештою вирішила брати участь у голосуванні, але виключно проти Конституції. "Ні - Конституції", - це гасло домінує сьогодні на Тахрірі, де вже декілька тижнів стоїть наметовий табір опозиції.

Багато хто в країні побоюється, що нова Конституція не лише не примирить суспільство, але спровокує нове кровопролиття. На думку низки незалежних спостерігачів, ісламісти підуть на все, зокрема й фальсифікації, щоб провести новий, вигідний їм, Основний Закон.

Своє ставлення до проекту сьогодні висловлять жителі 10 провінцій Єгипту, включаючи Каїр і Александрію. Референдум охопить 48% населення країни, тобто понад 26 мільйонів громадян, які мають право голосу. Безпеку під час плебісциту забезпечуватимуть 120 тисяч військовослужбовців і 130 тисяч поліцейських.

Підсумки референдуму стануть відомі лише після 22 грудня, коли в інших 17 провінціях відбудеться другий тур голосування.

Владі вперше з 1956 року довелося розділити референдум на два етапи після того, як частина суддів, наділених правом контролювати хід плебісциту, відмовилася зробити це.

Сьогодні ж завершиться голосування за кордоном для єгиптян, які проживають там. Волевиявлення, що проходило на території єгипетських посольств, супроводжувалося сутичками й нерідко - бійками. Вже відмічено випадки фальсифікації й підтасовування виборчих бюлетенів.