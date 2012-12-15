Кабмін схвалив угоду з РФ про взаємодію в разі НС у місцях дислокації ЧФ

Кабінет міністрів схвалив проект Закону України, який передбачає ратифікацію Верховною Радою України Угоди між урядами України і Російської Федерації про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах, в яких розташовано об’єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Як повідомляє Урядовий портал, відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 14 грудня 2012 року.

Зазначена Угода встановить загальні принципи та рамки співробітництва в галузі попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та процедури надання взаємної скоординованої допомоги сторонами Угоди на випадок виникнення надзвичайної ситуації на території України.