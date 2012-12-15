Громадська Рада при МЗС проти вступу України до Митного союзу

Громадська Рада при МЗС України наголошує на неприпустимості вступу України до Митного союзу.

Як повідомляє «Українська правда», відповідне рішення було прийнято 14 грудня, заявив голова Громадської ради при МЗС Ігор Жданов.

Як ідеться в заяві, Громадська рада "висловлює своє глибоке занепокоєння діями, які спрямовані на можливу зміну стратегічного вектора розвитку України, зокрема анонсованим початком "поступового приєднання України до правил Митного союзу" Росії, Білорусі та Казахстану".

Курс на європейську інтеграцію України закріплений у національному законодавстві, зафіксований у програмі та щорічному посланні президента, у програмових положеннях більшості політичних сил, які представлені у Верховній Раді нинішнього скликання, зазначають у Громадській раді.

«Згідно із нормативно-правовою базою Митного союзу, неможливе приєднання до його окремих договорів чи окремих положень таких договорів. Країна, яка бажає вступити до цього Митного союзу, повинна приєднатися до всіх його договорів в повному обсязі, що і буде означати повне членство в Митному союзі та Євразійському економічному співтоваристві», - нагадують у заяві.

Водночас, підкреслюється в документі, будь-які офіційні кроки щодо приєднання нашої держави до Митного союзу унеможливлять підписання вже парафованої Угоди про асоціацію з ЄС, оскільки договори Митного союзу містять у собі правові норми несумісні із тими положеннями, які зафіксовані в Угоді про асоціацію.

Громадська рада при МЗС закликає Президента, Кабінет міністрів та Верховну Раду підтвердити закріплений в законодавстві України курс на європейську інтеграцію і вжити всі необхідні заходи для підписання Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу у 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна буде "поступово приєднуватися до правил Митного союзу".