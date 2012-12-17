Україна може взаємодіяти як з Митним союзом, так і з Європейським союзом – Азаров

Україна може одночасно взаємодіяти як з Митним союзом, так і з Європейським союзом.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю телеканалу "1+1".

«Є серйозні дослідження, які говорять про те, що нам необхідно взаємодіяти з країнами Митного союзу. І я хочу підкреслити, що в рівній мірі нам необхідно взаємодіяти і з іншим митним утворенням, яким є Європейський союз», - сказав М.Азаров.

Зокрема, говорячи про те, чи можлива така взаємодія одночасно, М.Азаров зазначив: «Звичайно».

За його словами, зараз Україна активізує відносини з ЄС. В той же час він підкреслив, що рух у бік Митного союзу відповідає українським національним інтересам, оскільки країни ТС є одними з найбыльших торгових партнерів країни.

Прем'єр ще раз наголосив, що з Митним союзом пов'язана більш як третина товарообігу України, «і ця реальність диктує нам необхідність знаходити консенсус, і, якщо це необхідно, то приєднуватися до окремих договорів ТС».

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