ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Рибак і Янукович домовилися переглянути держбюджет» пише: спікер Володимир Рибак обговорив питання внесення змін до держбюджету-2013 із президентом Віктором Януковичем. Бюджет переглянуть наприкінці першого кварталу...

http://delo.ua/ukraine/rybak-i-janukovich-dogovorilis-peresmotret-gosbjudzhet-192558/

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Також «Дело» публікує матеріал «Антитютюновий закон вдарив по ресторанному бізнесу», в якому пише: ресторатори обурені втратою кращих відвідувачів у зв'язку з набуттям чинності антитютюнового закону...

http://delo.ua/business/antitabachnyj-zakon-udaril-po-restorannomu-biznesu-192574/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Склад пішов» пише: в. о. першого віце-прем'єра Валерій Хорошковський не ввійде до складу нового уряду. Політик заявив, що не згоден ыз призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єра. Азаров відповів, що і сам не взяв би його в Кабмін. Джерела уточнюють, що Хорошковському запропонували посаду, на яку він не погодився. Публічний демарш дозволить йому зберегти імідж євроінтегратора, якщо 18 грудня в Москві дадуть старт приєднанню України до Митного союзу. Утім, підписання такого документа, так само як і візит президента Віктора Януковича до РФ, може ще і не відбутися...

http://kommersant.ua/doc/2092295

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Тяжко машинобудуванню» пише: держава продає найбільшого в СНД виробника турбін для електростанцій - завод "Турбоатом". Підприємство увійшло до списку активів, запропонованих Фондом держмайна до приватизації в наступному році. Основними претендентами на нього є російські "Силові машини" і "Росатом", і в разі їхньої перемоги в конкурсі в Кабміні розраховують на поступки з боку Росії в переговорах з газового питання. Експерти називають таку політику недалекоглядною - компанія прибуткова і регулярно платить дивіденди акціонерам, найбільшим з яких є держава...

http://kommersant.ua/doc/2092272

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Видання «Сегодня» в публікації «Київ стоїть на бомбі уповільненої дії» пише, чим загрожує столиці зношена мережа каналізаційних колекторів...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kiev-stoit-na-bombe-zamedlennogo-deystviya.html

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Також «Сегодня» в публікації «Рада почне розглядати закони тільки з лютого» пише: до розгляду законопроектів депутати доберуться лише на новій сесії...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Rada-nachnet-rassmatrivat-zakony-tolko-s-fevralya.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Баланс тижня: Хорошковський не згоден з Президентом, Росія знизить ціну газу, СОТ визнала право України на перегляд мит» подає огляд головних подій минулого тижня...

http://economics.unian.net/rus/detail/150590

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Мінпромторг поверне програму «гроші за автохлам» пише: російська влада намагається обгрунтувати екологічний характер утилізаційного збору, проти якого виступили партнери по СОТ...

http://izvestia.ru/news/541584

(УНІАН)