З 16 грудня в Україні заборонено курити в громадських місцях

В Україні з 16 грудня, згідно прийнятого 24 травня закону «Про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів», заборонено куріння у всіх громадських місцях.

Законом, зокрема, забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях і на території закладів охорони здоров'я; у приміщеннях і на території навчальних закладів; на дитячих майданчиках: у приміщеннях і на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд і в закладах фізичної культури і спорту, у під'їздах житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування, який використовується для перевезення пасажирів: у приміщеннях закладів ресторанного господарства; в приміщеннях об'єктів культурного призначення: у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах і на вокзалах.

Власник, уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд або окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не повинна перевищувати 10% загальної площі відповідного споруди або приміщення, які повинні бути обладнані витяжною вентиляцією або іншими засобами для видалення тютюнового диму.

Штраф для власників закладів, у разі порушення заборони на куріння, становить від однієї до десяти тисяч гривень.