Туреччина передала Україні головування в ОЧЕС

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко взяв участь у 27-му засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), яке відбулося 15 грудня в Стамбулі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, під час засідання підбили підсумки піврічного головування Турецької Республіки в ОЧЕС, обговорили подальші кроки на шляху зміцнення Організації та впровадження в життя оновленого Економічного порядку денного для регіону, що ухвалили під час Ювілейного Саміту ОЧЕС з нагоди 20-річчя Організації (26 червня 2012 р., м. Стамбул).

Наприкінці засідання відбулася церемонія передачі головування від Турецької Республіки Україні, яка офіційно почне головування з 1 січня 2013 строком на шість місяців.

К.Грищенко запевнив учасників, що зусилля України в період головування будуть направлятися на зміцнення регіональної ролі Організації. Він у загальних рисах окреслив основні пріоритети головування України в ОЧЕС і запропонував низку регіональних ініціатив, серед яких - реалізація проектів і програм регіонального значення, зокрема, Чорноморської окружної автомагістралі та морських магістралей, підписання багатосторонньої угоди з інтермодальних перевезень та реалізації проекту прямим вантажним паромно-залізничним сполученням і ін.

Зокрема, у своєму виступі К.Грищенко зазначив, що Україна, керуючись Статутом ОЧЕС, Декларацією Стамбульського Саміту з нагоди 20-річчя Організації та оновленим Економічним Порядком денним ОЧЕС "продовжуватиме просування розвитку багатостороннього економічного співробітництва. Ця робота буде здійснюватися шляхом практичного виконання раніше затверджених рішень та укладених угод, посилення проектно-орієнтовного підходу до діяльності ОЧЕС через реалізацію проектів і програм регіонального виміру. Україна буде приділяти належну увагу сферам торгівлі та транспорту, енергетики, науки і технологій, туризму, захисту довкілля та боротьби з організованою злочинністю".

Міністр закордонних справ України також звернув увагу учасників на необхідність ефективної координації в оцінці екологічних проблем, виявлення регіональних цілей і завдань сталого розвитку та зазначив, що Організація повинна приділяти набагато більше уваги вирішенню проблем конкретних прибережних районів, селищ і міст.

У рамках заходу міністр закордонних справ України також провів низку двосторонніх зустрічей.

*** Процес Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) було засновано 25 червня 1992 з підписанням його країнами - учасницями Стамбульської декларації і Босфорської заяви.

5 червня 1998 на Ялтинському саміті ЧЕС уклали Статут Організації ЧЕС.

Зараз членами Організації є 12 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.

Складовими інститутами ОЧЕС є: Парламентська Асамблея (ПАЧЕС), Чорноморський банк торгівлі і розвитку (ЧБТР), Ділова рада (ДР ЧЕС) та Міжнародний центр чорноморських досліджень (МЦЧД). Ці органи діють згідно з принципами, викладеними в Стамбульській Декларації та Статуті ОЧЕС, і виконують свої функції відповідно до власних статутних документів.

Головування України в ОЧЕС триватиме з 1 січня по 30 червня 2013 року.