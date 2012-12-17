Україна залишається ключовим стратегічним партнером для НАТО - представник альянсу

Директор Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчін Кожієл заявляє, що Україна залишається ключовим стратегічним партнером для Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у виступі на конференції з питань національної безпеки України сьогодні у Києві.

«Незалежно від позаблокової політики Україна залишається ключовим стратегічним партнером НАТО», - сказав М.Кожієл.

За його словами, НАТО поважає вибір України, але і надалі підтримуватиме Україну у процесі реформ і демократизації.

Крім цього, зауважив директор Офісу зв’язку НАТО в Україні, Альянс і надалі прагне відігравати важливу роль у підтримці громадянського суспільства в Україні.