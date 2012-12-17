Україна і Митний союз вже співпрацюють за формулою «3+1» - Христенко

Москва. Україна і Митний союз вже співпрацюють за формулою «3+1».

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам у Москві заявив голова колегії Євразійської економічної комісії (ЄЕК) – наднаціонального органу Митного союзу Віктор Христенко.

«Кожен у «3+1» вкладає свій сенс. Для мене сьогодні реалізація формули «3+1» - це саме те, що робить комісія з Україною», - сказав В.Христенко.

До того ж голова колегії ЄЕК нагадав, що у вересні цього року за результатами його переговорів із прем'єр-міністром України Миколою Азаровим було підписано два документи, які визначають системний діалог у сфері торгівлі і технічного регулювання. За словами В.Христенка, вже зараз профільні міністри з боку України і ЄЕК обговорюють весь порядок денний з цих питань з метою запобігти виникненню торгових конфліктів і створити умови для лібералізації торгових відносин.

Відповідаючи на питання УНІАН, на підписання яких угод між Україною і Митним союзом слід очікувати, В.Христенко сказав: «Звичайно, краще питати про це владу України, до чого готується Віктор Янукович з погляду підготовки до підписання документів».

В.Христенко нагадав, що в 2004 році передбачався дещо інший формат співпраці за формулою «3+1». За його словами, тоді з усього пакета угод, що включають кілька десятків договорів, влада України хотіла приєднатися лише до 15. «Солодку ягоду рвали разом, гірку ягоду - я одна», - додав він.

До того ж В.Христенко наголосив, що з 2004 року минуло багато часу, і за цей час багато що змінилося. За його словами, найголовніше, що після тривалої дискусії була створена національна структура, яка абсолютно по-іншому формулює можливості і правила.

В.Христенко наголосив, що приєднатися до Митного союзу можна за певною процедурою, і цим шляхом рухається Киргизстан.

В.Христенко зазначив, що Україні так чи інакше доведеться визначатися щодо Митного союзу або Європейського Союзу.

«Країна, яка не самовизначилася, у сьогоднішньому світі приречена на високі ризики», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна "поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу".