Переговори Януковича і Путіна пройдуть у вівторок ввечері у Кремлі

Москва. Переговори президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна пройдуть 18 грудня увечері в Кремлі.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, згідно з попередньою програмою, переговори відбудуться з 18.00 до 20.00 мск.

Передбачається, що з російського боку, окрім В.Путіна, в них візьмуть участь глава «Газпрому» Олексій Міллер, міністр енергетики Олександр Новак і глава МЗС Сергій Лавров.

Читайте також:

Янукович 18 грудня поїде до Путіна поговорити про газ