Кінах каже, що Янукович у Москві не підпише жодного документа про вступ до МС

Народний депутат від Партії регіонів Анатолій Кінах заявляє, що Президент України Віктор Янукович під час візиту до Москви не підписуватиме жодного документа про вступ до Митного союзу.

Про це А.Кінах заявив в ефірі «5-го каналу».

"Ніяких підписів про вступ до Митного союзу 18 грудня не буде. Ви знаєте ту процедуру, яка виконується у разі таких міжнародних договорів. Мова йде про інше – як нам далі співпрацювати, вирішувати дуже складні питання з нашим північно-східним сусідом", - сказав А.Кінах.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна буде "поступово приєднуватися до правил Митного союзу".