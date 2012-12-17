Путін сподівається, що Азаров продовжить роботу з розвитку російсько-українського партнерства

Президент Російської Федерації Володимир Путін сподівається, що прем'єр-міністр України Микола Азаров продовжить роботу з розвитку взаємовигідного російсько-українського партнерства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це В.Путін написав у вітальній телеграмі прем'єр-міністру України М.Азарову з нагоди його 65-річчя.

«Ми з Вами завжди тісно і конструктивно співпрацювали. Упевнений, що знову обійнявши посаду прем'єр-міністра, Ви продовжите ефективно вирішувати багатопланові завдання економічної модернізації і підвищення рівня життя населення, активно сприяти подальшому нарощуванню взаємовигідного російсько-українського партнерства», - йдеться у телеграмі.

В.Путін від щирого серця побажав М.Азарову міцного здоров'я, щастя, благополуччя і нових успіхів у роботі.

«Ви користуєтеся заслуженою повагою і в Україні, і в Росії як досвідчений і далекоглядний політик, послідовний прихильник зміцнення дружніх відносин між нашими країнами», - зазначив В.Путін.