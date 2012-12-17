Анонс на 18 грудня

* Круглий стіл з актуальних питань державної реєстрації прав на нерухоме майно. Буде детально роз'яснена процедура реєстрації прав на нерухоме майно, основні нововведення в галузі реєстрації нерухомого майна та інші правові аспекти нової системи держреєстрації. Учасники: Леоінд Єфименко, голова Державної реєстраційної служби України; Данило Курдельчук, голова Громадської ради при Державній реєстраційній службі України; Катерина Чижмар, директор департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.

* Круглий стіл на тему: «Юридичні, економічні та політичні наслідки прийняття Закону України про спорудження енергоблоків №3 та 4 Хмельницької АЕС». Організатори: Національний екологічний центр України та Рівненська ГО «Екоклуб» за підтримки Держінспекції ядерного регулювання України. Питання: Правові аспекти ухвалення Закону України про будівництво нових енергоблоків; Чи зміцнить будівництво нових атомних енергоблоків енергетичну безпеку України? Чи прогнозується зростання попиту на електроенергію в середньостроковій перспективі? Чи готова енергетична система України до підключення нових атомних енергоблоків? Які можливі наслідки реалізації проекту без перегляду рішення ВРУ нового скликання?

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Конституційний Суд України оприлюднить ухвалене 13 грудня рішення у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Дід Конс" про офіційне тлумачення положень пункту 15 частини першої ст.37 Закону України "Про виконавче провадження" у взаємозв'язку з положеннями частини першої ст. 41, частини п'ятої ст. 124, пункту 9 частини третьої ст. 129 Конституції України, ст. 115 Господарського процесуального кодексу України, пунктів 1.3, 1.4 ст. 1, частини другої статті 2, абзацу шостого пункту 3.7 ст.3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (справа про стягнення заборгованості з підприємств паливно-енергетичного комплексу). Суддя-доповідач у справі - Михайло Колос.

* Прес-конференція на тему: "Підсумки діяльності Київського міського центру зайнятості у 2012 році та основні завдання на 2013 рік". Учасники: В.Сухомлін, директор Київського міського центру зайнятості; директори районних центрів зайнятості м. Києва.

* Відбудеться конференція на тему: «Земельна реформа: впровадження національної кадастрової системи». Буде презентовано пілотну версію Публічної кадастрової карти в рамках створення Національної кадастрової системи, яка почне функціонувати з 1 січня 2013 року і доступ громадян до якої буде забезпечений через Інтернет, а також представлені результати соціологічних опитувань про ставлення до різних аспектів земельної реформи громадян, які проживають у сільській місцевості, проведених Інститутом соціології НАНУ в 2010-2012 рр.. Учасники: Сергій Тимченко, голова Держземагентства та Чімяо Фан, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови. Організатор - Держагентство земельних ресурсів України в рамках проекту Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю та розвиток системи кадастру».

* Відбудеться науково-практична конференція «Підвищення енергоефективності як стратегічний пріоритет державної політики економічної безпеки». Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Питання: підвищення енергоефективності як одне з головних завдань структурної перебудови української економіки, сучасні підходи до підвищення енергоефективності та зниження енергоємності економіки в світі і Україні, аналіз ефективності реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та ін.

* Відбудеться Міжнародна науково-практична конференція "Суспільно-екологічні аспекти формування стратегічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів". Організатори: Інститут демографії та соціальних досліджень ім.Птухи НАНУ, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ".

* Відбудуться треті Всеукраїнські громадські слухання на тему: «Міжнародний рік кооперативів закінчився, підсумки та перспективи».

* Прес-конференція на тему: «Кінець світу в Київській області: енергопостачальники масово морозять українців у селах». Учасники: жителі сіл Київської області, Ігор Каневський, експерт Центру споживчих експертиз «ЧЕК». Будинки в селах Київської області на 10 днів залишилися без світла й опалення. Електроенергію відключають більше 10 разів на добу - в результаті стрибків напруги у людей «горять» електроприлади.

* Прес-конференція на тему: «Бюджет-2013 рубає сади і виноградники України». Учасники: директор асоціації "Виноградарі та винороби України" Сергій Михайлечко, керівники виноградарських та садівничих підприємств.

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