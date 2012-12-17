Янукович обговорить з Путіним взаємоприйнятний механізм відносин України з Митним союзом
18:38, 17 грудня 2012Різне
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18 грудня Президент України Віктор Янукович перебуватиме з робочим візитом у Російській Федерації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним В.Янукович планує обговорити комплекс актуальних питань українсько-російського співробітництва, передусім в енергетичній та торговельно-економічній сферах.
Увага також приділятиметься виробленню взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.
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