ТОП-10 (17 грудня)

«Нафтогаз» відмовиться від поставок газу промпідприємствам. Будуть шукати нових трейдерів

ФДМ розраховує в 2013 році виставити на продаж «Турбоатом»

Фонд держмайна продав 13,25% акцій «Чернігівгазу» за майже 16 млн грн

Янукович і Баррозу домовилися про дату та місце саміту Україна-ЄС

Янукович підписав закон про держбюджет на 2013 рік

Cпад промвиробництва в Україні у листопаді становив 2,5%

Янукович обговорить з Путіним взаємоприйнятний механізм відносин України з Митним союзом

НБУ підтвердив призначення Приходька першим заступником голови Нацбанку

Обставини інціденту з LNG-терміналом стануть відомі цього тижня, запевнив Каськів

ТНК-ВР визначиться з долею Лисичанського НПЗ не раніше наступного року

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«Нафтогаз» відмовиться від поставок газу промпідприємствам. Будуть шукати нових трейдерів

Державний газовий монополіст «Нафтогаз України» просить Федерацію роботодавців, що об'єднує найбільші підприємства, залучитися до пошуку трейдерів для поставок газу промисловим підприємствам за низькими цінами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Федерації роботодавців заявив заступник правління «Нафтогазу України» Володимир Тріколіч.

«Ми за собою залишаємо населення й паливно-енергетичний комплекс», - сказав голова правління НАКу Євген Бакулін.

Тріколіч повідомив, що компанії вдалося укласти договір про постачання газу за ціною 390 дол. за тис. куб. м замість 430 дол. за тис. куб. м, передбачену газовим контрактом.

«Ви можете сформувати єдиний пул трейдерів», - сказав В.Тріколіч, уточнивши, що НАК готовий створити найсприятливіші умови для поставок газу.

«Якщо ви знайдете дешевий газ, тоді це дасть і нам економію коштів», - додав В.Тріколіч, уточнивши, що трейдерами можуть стати російські й середньоазіатські компанії, а також на спотовому європейським ринку.

Одночасно «Нафтогаз України» заявив, що має намір продовжити поставки газу на підприємства, якщо їм не вдасться знайти нового трейдера з низькою ціною.

«Якщо хтось провалився (з пошуком трейдера – УНІАН), то «Нафтогаз» готовий продавати газ на певний період», - зазначив В.Тріколіч.

Крім того, «Нафтогаз України» готовий надати послуги з пошуку трейдерів.

Як повідомила УНІАН прес-служба ФРУ, президія ради ФРУ за підсумками засідання, ініційованої керівництвом НАК «Нафтогаз України» вирішила взяти участь у переговорному процесі із забезпечення альтернативних поставок газу для української промисловості.

«Лібералізація ринку газу дозволяє зайти на ринок України різним газовим трейдерам. Діючий контракт дуже жорсткий, ціни по ньому вище навіть, ніж європейські. Це ставить українську промисловість у нерівне становище з європейськими виробниками. Тому потрібно створити конкурентне середовище. Ми чудово розуміємо, що якщо буде конкуренція, то Україна отримає ринкову ціну газу і не буде диктату», - наголосив Бакулін.

Присутній на засіданні голова Федерації металургів України Сергій Біленький зазначив, що нинішні ціни на газ не дозволяють українським підприємствам витримувати конкуренцію на зовнішніх ринках. «Якщо п'ять-шість років тому різниця в собівартості металургійної продукції з України і Китаю становила близько 50 доларів, то сьогодні - лише 10», - зазначив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

В.о. голови правління єдиного в Україні виробника листового скла «Пролетарій» Андрій Лазенко зазначив, що через високі ціни на газ підприємство вже два роки є збитковим. «Питання вартості газу є для нашого підприємства питанням життя або смерті. Сьогодні вартість газу на нашому підприємстві з надбавками становить близько 600 доларів за тисячу кубометрів, його частка в собівартості становить близько 50 відсотків. Конкуренти в Росії отримують газ удвічі дешевше. Тому курс на лібералізацію ринку газу - це той шлях, який дозволить українській промисловості залишитися на плаву», - сказав Андрій Лазенко.

Народний депутат України, почесний президент машинобудівної корпорації «УПЕК» Анатолій Гіршфельд відзначив, що високі ціни на газ протягом кількох останніх років знизили конкурентоспроможність української промисловості. «Довелося важко не тільки хімікам і металургами, але машинобудівникам. Два роки тому ми провели модернізацію на підприємстві, але ми все одно втрачаємо сотні мільйонів через дорогий газ», - сказав Анатолій Гіршфельд. За його словами, необхідна державна підтримка впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах.

Голова ФРУ Дмитро Фірташ підтримав необхідність використання всіх можливостей для отримання природного газу за вигідною для промислових підприємств ціною. Він наголосив, що лібералізація ринку природного газу сьогодні дозволяє це зробити. «Ми повинні об'єднатися в інтересах української промисловості. Вважаю, що всі компанії, які завдяки лібералізації вже працюють на українському ринку газу, повинні докласти зусиль, щоб забезпечити українську промисловість газом за конкурентними цінами», - зазначив голова ФРУ Дмитро Фірташ. «Зниження ціни газу на 10 відсотків дозволяє зберегти близько 100-150 тисяч робочих місць. Тому Федерація роботодавців України повинна взяти активну участь у пошуку альтернативних джерел газу», - наголосив Глава ФРУ.

Своїм рішенням Федерації роботодавців України постановила притягнути до переговорного процесу з організації альтернативних поставок природного газу в Україну максимальну кількість потенційних кваліфікованих постачальників природного газу для потреб промисловості для стимулювання лібералізації ринку і отримання конкурентної ціни природного газу для український промисловості.

За підсумками наради президія ради ФРУ вирішила, що організація візьме активну участь в пошуку всіх можливих постачальників природного газу для отримання максимально вигідної ціни. Для цього президія ради ФРУ уповноважив Главу ФРУ Дмитра Фірташа взяти участь у переговорному процесі щодо організації альтернативних поставок природного газу в Україну для потреб промислових підприємств з метою отримання конкурентної ціни природного газу для української промисловості.

Також ФРУ запропонує уряду і парламенту України вжити заходів для прискорення впровадження енергозберігаючих технологій, а також стимулювання впровадження альтернативних джерел отримання енергії. ФРУ планує проводити постійний моніторинг та інформування своїх членів про ціни на газовому ринку України і їхній вплив на галузі української економіки.

Президія Ради ФРУ вирішила створити тимчасову координаційну раду між ФРУ та НАК «Нафтогаз України» на час проведення процесу лібералізації ринку природного газу України. Він повинен допомогти українським підприємствам перейти на нові умови роботи ринку газу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада внесла зміни до законодавства, яким дозволена лібералізація ринку газу.

З 3 жовтня 2012 Кабінет Міністрів України припинив дію постанови № 163 від 5 березня 2008 року, яким забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

Крім того, Кабмін також скасував дію постанови, яке дозволяло здійснення самостійної закупівлі імпортного газу підприємствами-виробниками азотних мінеральних добрив, в обсязі, що не перевищує власних потреб виробництва.

У квітні 2012 року НКРЕ затвердила порядок доступу до газотранспортної системи (ГТС) України, що надає суб'єктам ринку рівні права з доступу до системи і підземних сховищ газу (ПСГ).

За заявою глави «Нафтогазу» Євгена Бакуліна, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує збільшення поставок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

З 1 листопада поточного року «Нафтогаз України» почав імпорт газу, що закуповується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати з реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі з РФ до 20 млрд куб. м.

За останні чотири роки вартість природного газу, який в Україну поставляє НАК «Нафтогаз України», зросла майже в 2,5 рази - до середньої ціни в 2012 році 420 доларів за тисячу кубометрів з 180 доларів у 2008 році.

З четвертого кварталу 2011 року вартість газу для України переступила позначку в 400 доларів.

За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна, сьогодні вартість газу для України становить 3509 грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

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ФДМ розраховує в 2013 році виставити на продаж «Турбоатом»

Фонд державного майна України розраховує у 2013 році виставити на продаж 75,22% акцій компанії «Турбоатом» у разі ухвалення відповідного рішення Кабінетом Міністрів України.

Про це йдеться у документі, розміщеному на веб-сайті ФДМ.

Згідно з документом, статутний капітал «Турбоатому» становить 105,624 млн грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних праць до виготовлення, збірки, випробування турбін і відвантаження. До структури "Турбоатома" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготовча база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

Управління державною часткою акцій ВАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.

«Турбоатом» працює з 1934 року. З 1969 року завод виготовляє парові турбіни для атомних електростанцій, які встановлені практично на всіх АЕС у СНД, а також на електростанціях у Західній Європі (Німеччина, Угорщина, Болгарія, Фінляндія). Турбіни «Турбоатома» успішно використовуються у 45 країнах.

На сьогодні «Турбоатом» є одним із провідних турбобудівних підприємств світу. Завод також включено до переліку об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

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Фонд держмайна продав 13,25% акцій «Чернігівгазу» за майже 16 млн грн

Фонд державного майна України продав 13,25% акцій газопостачального підприємства «Чернігівгаз» компанії «Ласфано Україна» за 15,98 млн грн.

Про це повідомив УНІАН представник прес-служби ФДМУ.

За його інформацією, всього було реалізовано 1 млн 508,612 тис. акцій за ціною 10,59634 грн за штуку.

Як повідомляв раніше УНІАН, Фонд державного майна України 14 грудня виставив на продаж на фондовій біржі ПФТС 13,25% пакет акцій "Чернігівгаз".

Початкова ціна 13,25% пакета становила 15 млн 985 тис. грн.

«Чернігівгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Чернігівській області.

Номінальним утримувачем 52,429% пакета акцій компанії є Всеукраїнський депозитарій цінних паперів, номінальним утримувачем 38,25 % акцій - Національний депозитарій України.

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Янукович і Баррозу домовилися про дату та місце саміту Україна-ЄС

Президент України Віктор Янукович і Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу домовились, що Саміт Україна-ЄС відбудеться 25 лютого 2013 року у Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, дату проведення саміту співрозмовники узгодили сьогодні під час телефонної розмови, що відбулась за ініціативи Президента Єврокомісії.

Також В.Янукович і Ж.Баррозу обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці України та Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, традиційно Україна та ЄС проводять саміти раз на рік.

Останній саміт відбувся в середині грудня 2011 року в Києві.

Цього року початок роботи над підготовкою до саміту з європейського боку було затримано з метою дочекатися результатів парламентських виборів в Україні.

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Янукович підписав закон про держбюджет на 2013 рік

Президент України Віктор Янукович підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, який парламент ухвалив 6 грудня, з дефіцитом 3,2%.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Парламент затвердив держбюджет з доходами 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, дефіцитом держбюджету – 50,4 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн. Документ розрахований виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трильйона гривень, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 мільярда гривень.

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Cпад промвиробництва в Україні у листопаді становив 2,5%

В Україні спад промислового виробництва в листопаді 2012 року порівняно з жовтнем 2012 року становив 2,5%, проти листопада 2011 р. - 3,7%, а за підсумками січня-листопада - 1,5%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді порівняно з жовтнем 2012 року зростання зафіксовано лише у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки – на 5%, у металургії – на 0,9%, виробництві машин та обладнання – 0,3%, розподілі води, газу та електроенергії – на 4,3%.

При цьому найбільший спад зафіксовано у виробництві неметалевої продукції – на 12,2%, у виробництві електричного, електронного та оптичного обладнання - на 10,7%, виробництві шкіри та матеріалів зі шкіри – на 8,9%, у виробництві транспортних засобів і обладнання – 8,3%, у целюлозно-паперовому виробництві – на 8,6%, виробництві харчових продуктів і тютюнових виробів - на 5,8%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 5,5%.

Спад у легкій промисловості порівняно з жовтнем 2012 року становив 4,4%, у видобувній – 3,4%, у хімічній та нафтохімічній – 3,1%, у машинобудуванні – 6,4%.

Разом із тим, порівняно з листопадом 2011 року зростання спостерігається у видобувній промисловості – 0,2%, легкій промисловості (1,6%) і переробній промисловості (2,5%).

За підсумками січня-листопада 2012 року до січня-листопада 2011 року зростання спостерігається у видобувній промисловості (2,5%), виробництві харчових продуктів (1,1%), хімічній та нафтохімічній промисловості (7,6%), виробництві транспортних засобів (1,8%), виробництві та розподілі електроенергії, води та газу (2,7%). Найбільш серйозний спад за підсумками січня-листопада 2012 року до січня-листопада 2011 року відзначається в текстильному виробництві – 17,7%, виробництві коксу та нафтопереробці – 25,6%, виробництві машин та обладнання – 10,5%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в жовтні 2012 року порівняно з жовтнем 2011 року становив 4,2%, проти вересня ц.р. зафіксовано зростання – 5,8%. У січні-жовтні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року спад промвиробництва становив 1,4%.

В 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно зі зростанням на 11,2% у 2010 році.

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Янукович обговорить з Путіним взаємоприйнятний механізм відносин України з Митним союзом

18 грудня Президент України Віктор Янукович перебуватиме з робочим візитом у Російській Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним В.Янукович планує обговорити комплекс актуальних питань українсько-російського співробітництва, передусім в енергетичній та торговельно-економічній сферах.

Увага також приділятиметься виробленню взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

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НБУ підтвердив призначення Приходька першим заступником голови Нацбанку

Прес-служба Національного банку України підтвердила призначення першим заступником голови Нацбанку Бориса Приходька.

Згідно з повідомленням прес-служби, Б. Приходько має 19-річний досвід роботи в банківській системі. Почав свою трудову діяльність у 1993 році в акціонерному комерційному агропромисловому банку “Україна”, в якому пропрацював до 2001 року. У 2001–2003 роках працював у ВАТ «Комерційний банк “Хрещатик”. З 2003-го по 2012 рік – у державному “Ощадбанку”, де з 2008 року обіймав посаду директора казначейства.

17 грудня 2012 року призначений першим заступником голови НБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, УНІАН повідомив з посиланням на джерело в банківських колах про призначення першим заступником голови правління Національного банку України Бориса Приходька, який обіймав пост директора казначейства «Ощадбанку».

Вакансія першого заступника була вакантною з лютого 2012 року, після того, як Юрій Колобов очолив Міністерство фінансів.

Минулого тижня голова НБУ Сергій Арбузов на зустрічі з журналістами заявив, що постарається заповнити вакансію до 31 грудня.

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Обставини інціденту з LNG-терміналом стануть відомі цього тижня, запевнив Каськів

На цьому тижні стануть відомі обставини інциденту з підписанням угоди про співпрацю з іспанською компанією Gas Natural Fenosa з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Про це у коментарі УНІАН заявив голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів.

«Найближчими днями ми дізнаємося реальні обставини цього інциденту», - сказав він.

В.Каськів також зазначив, що американська компанія «APCO Worldwide Inc.» продовжуватиме роботу з потенційними інвесторами українського LNG-терміналу, надаватиме їм вичерпну інформацію про умови участі у проекті і хід його реалізації.

«Незаанґажованість» цієї компанії і «незалежність» від «Газпрому» мала для української сторони першорядне значення при виборі партнера, зазначив В.Каськів.

"Ми обрали американську компанію, тому що таке партнерство може забезпечити захист національних інтересів України. Європейські структури дуже тісно пов'язані з газовим монополістом", - сказав голова Держінвестпроекту.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю у реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Проте пізніше виявилось, що Джорді Бонвеї, який підписав документ від іспанської сторони, не мав повноважень на це.

За тиждень до підписання угоди В.Каськів заявляв про наявність інформації про підготовлювану «інформаційну атаку» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал».

Для вивчення обставин підписання цієї угоди була створена Міжвідомча комісія на чолі з в.о. першого віце-прем'єр-міністра України Валерієм Хорошковським.

Результати розслідування комісії поки що не відомі, а В.Хорошковський подав у відставку зі своєї посади через незгоду з призначенням прем'єр-міністром Миколи Азарова.

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ТНК-ВР визначиться з долею Лисичанського НПЗ не раніше наступного року

Російсько-британська ТНК-ВР, операцію з купівлі якої у першій половині 2013 року планує закрити "Роснафту", продовжує обговорювати подальшу долю Лисичанського нафтопереробного заводу (НПЗ) в Україні.

Про це повідомив журналістам старший віце-президент компанії Михайло Давидов, передає агентство Прайм.

"Сьогодні йдуть не переговори, а радше розмови. Обговорюється кілька варіантів розвитку ситуації, у тому числі пуск заводу або продаж", - сказав він.

М.Давидов зазначив, що у зв'язку з майбутнім поглинанням компанії "Роснафтою" рішення щодо Лисичанського НПЗ не варто чекати раніше початку наступного року. Водночас він вперше офіційно підтвердив, що одним із претендентів на покупку є Д.Фірташ. "Фірташ - один з потенційних покупців, тому він теж бере участь у переговорах", - сказав М.Давидов.

Він також повідомив, що ТНК-ВР відмовилася від ідеї перенесення деяких установок, у тому числі установки пропілену, з Лисичанського НПЗ на свої російські заводи. "Ця ідея виявилася неефективною", - сказав старший віце-президент компанії.

Нагадаємо, в березні, у зв'язку зі збитковістю нафтопереробки в Україні, менеджмент ТНК-ВР ухвалила рішення призупинити поставки сировини на Лисичанський НПЗ, зупинивши його на позаплановий ремонт. На поточний момент з усіх виробничих потужностей підприємства в технологічному процесі задіяний тільки комплекс із виробництва поліпропілену.

У травні Д.Фірташ заявляв про намір придбати НПЗ в Україні для створення на його базі нафтохімічного виробництва.

На початку серпня луганський губернатор Володимир Пристюк заявляв, що до кінця серпня у Лисичанського НПЗ з'явиться новий власник. У липні В. Пристюк повідомив, що переговори щодо купівлі Лисичанського НПЗ веде відомий бізнесмен Дмитро Фірташ.

Раніше виконавчий директор компанії Герман Хан повідомляв, що ТНК-ВР веде переговори з кількома претендентами про продаж Лисичанського НПЗ і відмовився коментувати інформацію про те, що одним із претендентів є український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Бізнес групи ТНК-BP в Україні включає ТОВ "ТНК-BP Коммерс" (керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринку), СП ТОВ "Кершер" (роздрібна торгівля нафтопродуктами) і ЗАТ "ЛИНІК", що експлуатує Лисичанський НПЗ. Представники ТНК-ВР раніше заявляли, що припинення нафтопереробки не спричинить скорочення роздрібного бізнесу компанії в Україні - паливо для своїх АЗС вона купує на українському внутрішньому ринку.

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