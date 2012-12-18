ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Янукович підписав держбюджет на 2013 рік» пише: Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявляв, що держбюджет-2013 буде переглянутий наприкінці першого кварталу...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-podpisal-gosbjudzhet-na-2013-god-192632/

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Також «Дело» у публікації «Литва відмовилася виконувати рішення суду за позовом «Газпрому» пише: в Литві обурені тим, що «Газпром» задіяв для вирішення конфлікту Стокгольмський арбітраж - місцеві чиновники вважали, що у всьому можна розібратися в місцевих судах...

http://delo.ua/ukraine/litva-otkazalas-vypolnjat-reshenija-suda-po-isku-gazproma-192687/

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«Дело» у публікації «Валютний податок стабілізує гривню у 2013-му - експерти» пише: експерти прогнозують, що потенційне введення 10%-го збору до Пенсійного фонду з продажу іноземної валюти зробить стабілізаційний ефект на гривню у 2013 році...

http://delo.ua/finance/valjutnyj-nalog-stabiliziruet-grivnu-v-2013-m-eksperty-192657/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Держава вловила зв'язок», у якому пише: операторів мобільного та фіксованого зв'язку, які роками інвестували у створення мереж, змусять надавати доступ до свого обладнання прямим конкурентам. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку, схвалила законопроект, згідно з яким компанії зобов'язані здавати свою інфраструктуру в оренду за держтарифами. За минулі роки інвестиції тільки трьох найбільших мобільних операторів в свої мережі перевищили 10 млрд дол.

http://www.kommersant.ua/doc/2093120

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газ і назавжди», в якому пише: сьогодні в Москві відбудуться переговори президентів України та РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна. В адміністрації українського президента відзначають, що під час зустрічі голови держав спробують виробити "взаємоприйнятний механізм взаємодії України з Митним союзом". Тим часом в Кабінеті Міністрів очікують створення робочої групи з підготовки до вступу до Євразійського економічного співтовариства. Адаптацію норм Митного союзу (МС) до свого законодавства Київ розраховує провести з застереженнями, хоча чинна нормативна база МС цього не допускає. В обмін на зміну вектора інтеграції Україні пообіцяли низку преференцій, включаючи зниження вартості газу на п'ятирічний період...

http://www.kommersant.ua/doc/2092917

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«Сегодня» у публікації «Сильний мороз вивів Київ з ладу» пише: у столиці відмовляють світлофори, а продажі одягу з підігрівом збільшилися втричі...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kiev-soshel-s-uma-iz-za-morozov.html

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Також «Сегодня» в публікації «Табачник завдяки Тігіпку може відхопити великий куш» пише: триває очікування указу Януковича про призначення нового уряду. Що більше часу проходить, то цікавішим може бути пасьянс, який розкладе президент. Зокрема, за інформацією джерела, Сергій Тігіпко йде до парламенту...

http://www.segodnya.ua/politics/power/Tabachnik-i-Tigipko.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Гендиректор «Укрпошти»: «Укрпошта» - держпідприємство, і, найімовірніше, залишиться у цьому статусі» пише: «Укрпошта» вирішила кардинально змінити імідж і почати заробляти. Як це можна зробити в умовах глобальної відмови населення від друкованих видань та листів у конвертах УНІАН розповіла генеральний директор ДППЗ «Укрпошта» Оксана Плотнікова...

http://economics.unian.net/rus/detail/150642

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Депутатів хочуть позбавляти мандату за рахунки в банку» пише: повноваження думської комісії по доходах парламентаріїв можуть значно розширитися...

http://izvestia.ru/news/541734

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Також «Известия» в публікації «Контроль за техоглядом автомобілів можуть повернути державі» пишуть: російський Союз страховиків роботу зі здійснення контролю за операторами і страховиками провалив...

http://izvestia.ru/news/541691

(УНІАН)