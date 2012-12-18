Програма візиту Януковича до Москви: президенти поговорять «тет-а-тет», а потім підпишуть документи

Сьогодні в Москві Президент України Віктор Янукович і Президент Росії Володимир Путін проведуть переговори у форматі «тет-а-тет», після чого відбудеться церемонія підписання двосторонніх документів.

Про це йдеться у програмі робочого візиту Президента України В.Януковича, яка є в розпорядженні УНІАН.

Програмою передбачено прибуття Президента України до міжнародного аеропорту «Внуково-2» українським спецлітаком «А-319» орієнтовно о 17.20 мск, після чого українська делегація вирушить до Кремля.

Далі передбачено 15 хвилин на зустріч президентів у форматі «тет-а-тет», після чого відбудеться церемонія підписання двосторонніх документів. При цьому не уточнюється, які саме документи будуть підписані.

Далі запланована заява президентів для представників ЗМІ.

Після 19.00 мск переговори В.Януковича з В.Путіним продовжаться в розширеному складі у форматі робочого обіду.

Передбачається, що сьогодні ввечері В.Янукович повернеться до Києва.

Раніше прес-служба Президента України повідомила, що під час зустрічі з російським колегою В.Путіним В.Янукович планує обговорити комплекс актуальних питань українсько-російської співпраці, перш за все в енергетичній та торговельно-економічній сферах.

Увага також приділятиметься виробленню взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

За даними інформованого джерела з російського боку, крім В.Путіна, в переговорах візьмуть участь голова «Газпрому» Олексій Міллер, міністр енергетики Олександр Новак і глава МЗС Сергій Лавров.