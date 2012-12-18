Зустріч Януковича та Путіна переноситься - "необхідні додаткові консультації"

Запланований на сьогодні, 18 грудня, робочий візит Президента України Віктора Януковича до Російської Федерації перенесено.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Прес-служба нагадує, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, насамперед в енергетичній і торгово-економічній сферах. Зокрема - вироблення взаємоприйнятого механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення строків візиту, зазначає прес-служба.

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