Візит Януковича до Москви перенесено
11:06, 18 грудня 2012Різне
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"...необхідні додаткові консультації" - прес-служба Президента
Запланований на сьогодні, 18 грудня, робочий візит Президента України Віктора Януковича до Російської Федерації перенесено.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Прес-служба нагадує, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, насамперед в енергетичній і торгово-економічній сферах. Зокрема - вироблення взаємоприйнятого механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.
Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення строків візиту, зазначає прес-служба.
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