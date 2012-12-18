ВР достроково припинила повноваження народного депутата Миколи Азарова

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Миколи Азарова.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 268 народних депутатів із 411, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з відповідною постановою, повноваження народного депутата України М.Азарова, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Партія регіонів, припинено у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Як повідомляв УНІАН, проект постанови «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Миколи Азарова» вніс на розгляд ВР голова парламенту Володимир Рибак.

9 грудня Президент України Віктор Янукович вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем'єр-міністра.

13 грудня Верховна Рада дала згоду на призначення М.Азарова на цю посаду.

Того ж дня В.Янукович підписав указ про призначення М.Азарова прем'єр-міністром.

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