Візит Януковича перенесено через невдоволення Путіна - експерт

Візит Президента України Віктора Януковича до Москви перенесено через те, що керівництво Росії, зокрема Президента Володимира Путіна, не задовольнили запропоновані на даний момент Україною умови співпраці с Митним союзом.

Таку думку у коментарі кореспонденту УНІАН висловив директор «Агентства моделювання ситуацій» Віталій Бала.

«Скоріше за все, висловлені пропозиції Януковича про часткову участь України у Митному союзі не були такими, які стовідсотково задовольняли Російську Федерацію», – сказав В.Бала.

Водночас він припустив, що зустріч президентів України і Росії була перенесена за ініціативи російської сторони.

На думку експерта, Україну, зі свого боку, не влаштовують і вона не приймає ті умови співпраці, які наразі пропонує Росія.

«Тому не було створено відповідних умов для нинішнього візиту», – додав В.Бала.

Як повідомляв УНІАН, запланований на сьогодні, 18 грудня, робочий візит Президента України В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.

Прес-служба Президента України нагадала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, насамперед в енергетичній і торгово-економічній сферах. Зокрема – вироблення взаємоприйнятого механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення строків візиту», – зазначили у прес-службі.

13 грудня В.Янукович заявив, що Україна буде «поступово приєднуватися до правил Митного союзу».

Представники опозиції жорстоко засудили цю заяву В.Януковича. Вони та низка експертів вважають, що приєднання України до положень МС зробить неможливим підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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