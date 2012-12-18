Азаров запевнив, що докладе всіх зусиль для ліквідації наслідків стихії

Прем’єр-міністр України Микола Азаров запевнив, що уряд докладе всіх зусиль для ліквідації наслідків стихії.

Про це йдеться у зверненні М.Азарова до громадян, текст якого переданий УНІАН Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Прем’єр нагадав, що у багатьох областях України утворилися надзвичайно складні погодні умови. За останній тиждень випала двомісячна норма снігу. Мороз і хуртовини призвели до значного ускладнення ситуації на дорогах. Багато населених пунктів залишилися без електропостачання.

За словами М.Азарова, уряд постійно вживає необхідних заходів для підтримання нормальної життєдіяльності країни. Відповідним міністерствам і відомствам, регіональним адміністраціям доручено організувати роботи із відновлення електропостачання та забезпечення транспортного сполучення, а за необхідності - обмеження або закриття руху автотранспорту.

У Кабінеті міністрів створено оперативний штаб. Відповідні служби працюють цілодобово в посиленому режимі.

«Але ситуація залишається небезпечною для життя і здоров’я людей. З метою попередження аварійних ситуацій на дорогах у період екстремальних погодних умов прошу утриматися від виїзду на дороги без нагальної потреби», - додав прем’єр.

Він запевнив, що уряд зробить усе можливе для ліквідації наслідків стихії як в нинішній ситуації, так і надалі.