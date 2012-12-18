Анонс на 19 грудня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка та першого заступника міністра надзвичайних ситуацій Віталія Бута.

* Прес-конференція на тему: "Криза в країнах центральної та східної Європи та реакція ЄБРР". Учасники: Джонатан Чарльз, директор департаменту зовнішніх і внутрішніх зв'язків ЄБРР (Лондон), Антон Усов, старший радник ЄБРР (Київ).

* Прес-конференція на тему: "Підсумки проведення Першого Всесвітнього Дня заощаджень в Україні". Організатори: Незалежна асоціація банків України (НАБУ) і німецький банк розвитку KfW. Учасники: Сергій Мамедов, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України; Олена Шарова, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; Лоренц Гесснер, старший проектний менеджер департаменту розвитку фінансового сектора німецького банку розвитку KfW. НАБУ збирається звернутися до Президента України В.Ф.Януковича з ініціативою підтримати святкування Всесвітнього Дня заощаджень на державному рівні і зробити його офіційним святом.

* Відбудеться традиційна Пряма лінія читачів газети «Комсомольська Правда в Україні» і першого заступника Генерального прокурора України Рената Кузьміна.

* Прес-конференція на тему: "Сталь і сировина: Що чекає українських металургів у 2013". Учасники: директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк, керівник проекту DELPHICA Олександр Крайник.

* Відбудеться інтернет-міст Київ-Варшава на тему: «Економічні наслідки геополітичного вибору України: реформи, ЄС, Митний Союз». Учасники: екс-радник Президента Польщі А.Квасневський, економічний радник Головного парламентера про вступ Польщі до ЄС, консультант Світового банку, Європейської Комісії, Європейського банку реконструкції та розвитку Вітольд Орловський; виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко; політолог, директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран.

* EDAPS.com проведе «День відкритих дверей» на вітчизняних підприємствах, що забезпечують унікальне виробництво електронних ідентифікаційних документів. Це єдине виробництво в світі, що не має аналогів, зокрема в країнах Азії, Європи, Америки, створене на основі українських наукових досягнень. Гостям у реальному режимі часу продемонструють національні інноваційні технології у сфері виробництва та захисту сучасних ідентифікаційних документів. Запрошені: Микола Азаров, Прем'єр-міністр України, Михайло Бродський, голова Держкомпідприємництва України, Сергій Лекарь, заступник міністра внутрішніх справ України, Юрій Шевченко, заступник міністра фінансів України; Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та ін.

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