ТОП-10 (18 грудня)

Зустріч Януковича та Путіна переноситься - "необхідні додаткові консультації"

Заборгованість із зарплат бюджетникам у грудні перевищила 1,3 млрд грн

«Нафтогаз» викупив у «Укрексімбанку» ОВДП на 1,2 млрд грн

«Альфа-Банк» купує роздрібний портфель кредитів «Промінвестбанку» номіналом 1,5 млрд грн

ЄЕК продовжила дію нульового мита на ввезення вагонів до кінця 2014 року

КМДА підготувала проект бюджету столиці на 2013 рік

Плата за адмінпослуги в земельній сфері знизиться на 20%

Податкова ініціює ухвалення закону про трансферне ціноутворення

Кабмін дозволив встановлювати аеропортові збори в іноземній валюті

«Укрцукор» прогнозує цукровій галузі збитки у розмірі 1 млрд грн

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Зустріч Януковича та Путіна переноситься - "необхідні додаткові консультації"

Запланований на сьогодні, 18 грудня, робочий візит Президента України Віктора Януковича до Російської Федерації перенесено.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Прес-служба нагадує, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, насамперед в енергетичній і торгово-економічній сферах. Зокрема - вироблення взаємоприйнятого механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення строків візиту, зазначає прес-служба.

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Заборгованість із зарплат бюджетникам у грудні перевищила 1,3 млрд грн

Станом на початок грудня, заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила більше 1,3 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної фінансової інспекції України.

Як повідомляється, голова Держфінінспекції Петро Андрєєв сьогодні під час робочої наради допустив, що значна частина місцевих чиновників може бути звільнена з роботи у зв'язку з наявністю заборгованості з виплати зарплати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів.

«Президент України Віктор Янукович дуже жорстко поставив питання про неприпустимість будь-яких заборгованостей із зарплати. На виконання відповідного доручення Кабінету Міністрів України ми перевірили місцеві бюджети щодо використання коштів, спрямованих на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Також був проведений аналіз причин допущеної заборгованості із заробітної плати. І результати цієї роботи навряд чи можна назвати втішними», - зазначив П.Андрєєв.

У відомстві зазначили, що перевіркою охоплені всі обласні та районні бюджети, бюджети міст обласного підпорядкування, а також бюджети АР Крим, міст Києва та Севастополя. В цілому станом на початок грудня поточного року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила більше 1,3 млрд грн.

Серед причин заборгованості Держфінінспекція відзначає виплати, які не мали обов'язкового характеру, однак проводилися, незважаючи на брак коштів на виплату заробітної плати. Крім того, при незабезпеченості витрат додаткові грошові ресурси витрачалися без урахування пріоритетності витрат. Інакше кажучи, маючи можливість виплатити заробітну плату (яка належить до захищених видатків), місцеві керівники фінансували, скажімо, капітальні або інші непершочергові, а іноді і цілком сумнівні витрати. Такі факти виявлені в низці областей і в окремих міських та районних бюджетах Одеської, Черкаської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Місцями суми непершочергові видатків становили десятки мільйонів гривень.

На думку П.Андрєєва, саме ті чиновники, які не фінансують захищені статті бюджету, будуть притягнуті до відповідальності.

У Держфінінспекції підкреслили, що до інших причин невиплати зарплат варто віднести збільшення органами місцевого самоврядування обсягів фінансових ресурсів на власне утримання за рахунок доходів, що не враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів. Це призвело до обмеження витрат на освіту, охорону здоров'я та культуру.

Зокрема, розрахунковий показник обсягів видатків на утримання органів місцевого самоврядування міста Житомира доведений Міністерством фінансів України на суму понад 16,3 млн грн. У міському бюджеті затверджено суму понад 27,6 млн грн, що майже на 11,3 млн грн більше розрахункових показників Мінфіну. Зростання обсягів видатків пояснюється, зокрема, введенням додатково 19 штатних одиниць, з них 3 посади водіїв, 9 посад прибиральниць і 7 додаткових посад управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради.

Порушуючи п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, рішенням міської ради від 23 листопада при невиконанні доходної частини бюджету були внесені зміни до дохідної та видаткової частини на загальну суму 49,6 млн. грн для недопущення виникнення небюджетної кредиторської заборгованості.

У прес-службі підкреслили, що ще однією причиною заборгованості є те, що місцеві органи влади не надають належної уваги питанням оптимізації мережі бюджетних установ, що спричиняє збільшення видатків місцевих бюджетів і ускладнює оптимальний та ефективний розподіл фінансових ресурсів на місцях.

Наприклад, у Чернігівській області лише за рахунок оптимізації чисельності працівників органів місцевого самоврядування та малокомплектних шкіл економія бюджетних коштів області може становити близько 77 млн ​​грн. Те ж стосується й інших областей, зокрема Івано-Франківської, Київської та Сумської.

У відомстві зазначили, що наразі перевірки тривають, матеріали перевірок передані до Міністерства соціальної політики України.

Як наголошується в повідомленні, перевірка місцевих бюджетів з питань використання бюджетних коштів, спрямованих на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, проводиться на виконання відповідного доручення Кабінету Міністрів України. Перевірку проводять робочі групи, до складу яких, крім фахівців Держфінінспекції України, входять представники Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної казначейської служби України.

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«Нафтогаз» викупив у «Укрексімбанку» ОВДП на 1,2 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупила облігації внутрішньої державної позики у «Державного експортно-імпортного банку України» на суму 1,166 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні про акцепт, розміщеному на сайті державних закупівель.

Згідно з повідомленням, ОВДП були реалізовані двома лотами.

Дата підписання договору - 11 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.

«Укрексімбанк» в січні-вересні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток на 20,9% - до 71,527 млн грн.

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«Альфа-Банк» купує роздрібний портфель кредитів «Промінвестбанку» номіналом 1,5 млрд грн

«Альфа-Банк» (м. Київ) купує частину роздрібного портфеля кредитів «Промінвестбанку» (ПІБ, м. Київ), номінальна вартість якого становить 1,5 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Альфа-Банку».

Згідно з наданою інформацією, портфель на 80% складається з іпотечних кредитів.

«Придбання якісних активів за цікавою для нас вартістю є частиною стратегії банку. Через це ми готові розглядати подібні пропозиції і надалі", - сказано у повідомленні з посиланням на президента, головного директора Альфа-Банк (Україна) Олександра Луканова.

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстроване в січні 2001 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».

У січні-вересні 2012 року «Альфа-Банк» збільшив чистий прибуток в 2,5 раза - до 30,9 млн грн.

«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») створений у 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

«Промінвестбанк» (ПІБ, м. Київ) у січні-вересні 2012 року отримав збиток у 10,737 млн грн порівняно з прибутком 5,838 млн грн за відповідний період 2011 року.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)» (Російська Федерація) станом на 1 квітня 2012 року володіла 97,8502% акцій «Промінвестбанку».

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ЄЕК продовжила дію нульового мита на ввезення вагонів до кінця 2014 року

Євразійська економічна комісія продовжила термін дії нульової ставки ввізного мита щодо окремих видів залізничних вагонів до 31 грудня 2014 року включно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄЕК, відповідне рішення було ухвалене радою ЄЕК 18 грудня.

Рішення про продовження терміну дії нульових мит набуває чинності через 30 днів.

Нагадаємо, що на початку 2009 року уряд РФ ввів нульове мито на ввезення в РФ вагонів, призначених для руху в складі залізничних електропотягів зі швидкістю не менше 250 кілометрів на годину.

Довідка УНІАН. ЄЕК створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан в кінці 2011 року, як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогоднішній день до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн) .

Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована жодному з урядів трьох країн. Рішення Комісії є обов'язковими для виконання на території трьох країн.

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КМДА підготувала проект бюджету столиці на 2013 рік

Київська міська державна адміністрація підготувала та пропонуватиме Київраді на засіданні ознайомитись з проектом бюджету столиці на 2013 р. з доходами 18,825 млрд грн і видатками 17,703 млрд грн.

Про це УНІАН повідомив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Згідно з документом, передбачено субвенції з державного бюджету в обсязі 2,780 млрд грн.

У проекті бюджету на 2013 рік зазначено, що граничний борг Києва на 31 грудня 2013 року не повинен перевищувати 10,260 млрд грн.

Граничний обсяг надання місцевих гарантій на 2013 рік пропонується встановити на рівні 1,234 млрд грн.

Дотація вирівнювання передбачена в сумі 126,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет на 2013 рік, ухвалений Верховною Радою 6 грудня, передбачає вилучення з міського бюджету, що створює у бюджеті Києва прихований дефіцит у більше ніж 4 млрд грн.

О.Попов заявив, що цей держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, за яким формувався основний кошторис країни, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

14 грудня О.Попов повідомив журналістам, що проект бюджету Києва на 2013 рік КМДА внесе на розгляд Київради 20 грудня, оскільки цього вимагає законодавство, але проситиме депутатів не приймати його, а лише взяти до відома. Міська влада буде вимагати внесення змін до Держбюджету з метою зміни показників для столиці.

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Плата за адмінпослуги в земельній сфері знизиться на 20%

Плата за адміністративні послуги у земельній сфері в 2013 році знизиться на 20% порівняно з поточним роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Євген Бердников на конференції «Земельна реформа: впровадження Національної кадастрової системи».

За його словами, з 1 січня 2013 року відповідати за видачу документів на землю будуть Центр Державного земельного кадастру і Держземагентство. До того ж реєструвати право власності та інші права на землю будуть державні реєстратори в районах і містах обласного значення.

Є.Бердников додав, що завдяки запровадженню нової системи реєстрації прав на землю, плата за адміністративні послуги знизиться на 20% порівняно з поточним роком.

Він уточнив, що для держреєстраторів передбачено персональний цифровий підпис, а також вводиться персональна відповідальність за порушення строків реєстрації.

За словами голови Держземагентства Сергія Тимченка, штрафи за порушення держреєстраторами строків видачі документації та інші порушення вперше становлять 20-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 грн), вдруге — 50-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-5100 грн), а за порушення втретє реєстраторові загрожує звільнення з посади.

Є.Бердников також відзначив, що у новій системі вирішено питання з кадастровими номерами земельних ділянок, які привласнюються автоматично, при формуванні земельної ділянки і внесенні інформації про неї до кадастру.

Як повідомляв УНІАН, планується, що з 1 січня 2013 року для всіх охочих буде відкрито доступ до автоматизованої системи Держземкадастру через Інтернет. Зокрема, на ортофотопланах можна буде побачити межі адміністративно-територіальних утворень, межі індексних кадастрових зон і кварталів, межі земельних ділянок, їхні кадастрові номери, із вказівкою форми власності або користування, обмеження у використанні земель.

2 серпня 2011 р. Президент України Віктор Янукович підписав Закон України № 3613–VI «Про Державний земельний кадастр», ухвалений Верховною Радою 7 липня 2011 р.

Закон визначає, що Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах Державного кордону України, про їхнє цільове призначення, обмеження в їхньому використанні, а також про дані щодо кількісної і якісної характеристики земель, їхню оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Планується, що до 2020 року повністю завершиться інформаційне наповнення Державного земельного кадастру.

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Податкова ініціює ухвалення закону про трансферне ціноутворення

Державна податкова служба України (ДПСУ) ініціює ухвалення Верховною Радою законопроекту про трансфертне ціноутворення, розробленого фахівцями ДПСУ спільно з консультантами провідних консалтингових агентств і компаній, до кінця 1-го кварталу 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДПСУ Олександр Клименко під час презентації законопроекту.

За словами О.Клименка, ухвалення закону дозволить Україні вкоренити практику сплати податків у країні виробництва товарів, встановлювати справедливі ціни на товари, піти від терміну «офшор», а також встановити граничний розмір торгової націнки за зовнішньоторговельними операціями для трейдерів у розмірі 5%.

Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням при операціях між пов'язаними особами і при зовнішньоекономічних операціях з резидентами країн із низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн грн на рік.

Законопроект припускає здійснення контролю за операціями як з боку податкових органів, так і з боку власного бізнесу, що готує і подає документацію з трансфертного ціноутворення з описом операції, контрагентів, аналізом ризиків і обгрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. Неподання такої документації каратиметься штрафом у розмірі до 5% від суми операції.

До того ж контроль, згідно із законопроектом, здійснюється переважно в електронній формі, а додаткові перевірки можуть бути організовані лише у разі виявлення і підтвердження значних цінових невідповідностей.

Законопроект також передбачає підписання угоди суб'єкта підприємництва з податковими органами щодо ціни і умов торгівлі з різних операцій. Така угода, на думку ДПСУ, зведе нанівець будь-які порушення в частині ціноутворення і ухилення від сплати податків.

«Наше завдання - конвертувати імідж країни в її економічний капітал. Одним із таких кроків є введення системи трансфертного ціноутворення», - наголосив в рамках презентації голова ДПСУ і зазначив, що у разі швидкого ухвалення законопроекту, введення його норм буде можливе вже з другого півріччя 2013 року або з початку 2014 року.

За словами О.Клименка, бюджет додатково одержить до 20 млрд грн податків із доходів компаній, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з використанням пов'язаних осіб і офшорних схем.

Відзначимо також, що текст законопроекту активно обговорюється в бізнес-співтоваристві. Зокрема, після презентації документа в ДПСУ представники великих компаній - платників податків домовилися впродовж найближчого тижня подати свої пропозиції і зауваження до документа з тим, щоб представити його на розгляд Верховної Ради вже 10 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова ДПСУ заявляв, що використання офшорних схем ведення бізнесу веде до втрат державним бюджетом близько 100 млрд грн.

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Кабмін дозволив встановлювати аеропортові збори в іноземній валюті

Кабінет Міністрів України дозволив встановлювати аеропортові збори в іноземній валюті.

Це закріплено постановою уряду № 1155 від 14 грудня про внесення змін до відповідної постанови № 1548 від 25 грудня 1996 року.

Крім того, цією постановою Кабмін дозволив встановлювати в іноземній тарифи на обробку зовнішньоторговельних і транзитних вантажів у морських і річкових портах, збори, що надаються суднам закордонного плавання у морських портах, а також ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування в аеропортах.

Нагадаємо, на сьогодні в компетенції аеропорту перебуває, зокрема, плата за наземне обслуговування повітряних суден. Держава регулює розмір трьох зборів: збору за зліт і посадку, пасажирського збору та збору за авіабезпеку.

При цьому авіакомпанія платить збір за зліт і посадку, решта зборів включені у вартість квитка пасажира і не припускають витрат для авіакомпанії.

Збір за зліт і посадку для авіакомпаній на внутрішніх рейсах для літака Boeing 737 масою 55 тонн становить 1,05 долара за 1 тонну злітної маси.

Аеропортовий збір, який покривають пасажири при покупці квитка, на внутрішніх лініях становить 2,5 долара за пасажира, а збір за авіабезпеку - 1,5 долара з пасажира.

Мова йде про тарифи на обробку зовнішньоторговельних і транзитних вантажів у морських і річкових портах, збори, що надаються суднам закордонного плавання у морських портах, а також ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування в аеропортах та аеропортові збори за обслуговування повітряних суден і пасажирів.

Довідка УНІАН. На сьогодні аеропортові збори встановлені наказами Мінтрансзв'язку України від 14 квітня 2008 року № 433 «Про встановлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України», від 26 березня 2008 року № 337 «Про встановлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів у державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»», наказом Мінтрансу від 5 травня 1998 року № 169 «Про затвердження аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден у міжнародному аеропорту «Дніпропетровськ»».

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«Укрцукор» прогнозує цукровій галузі збитки у розмірі 1 млрд грн

Збитки цукрової галузі на тлі збільшення витрат на виробництво цукру і низької ціни його реалізації можуть становити у 2012/2013 маркетинговому році (МР, вересень 2012 р. — серпень 2013 р.) близько 1 млрд грн. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН висловив голова правління Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор» Микола Ярчук (Повний текст інтерв'ю агентству УНІАН: «Голова асоціації "Укрцукор": «Сьогоднішня ціна на цукор - це свого роду SOS »».).

«Якщо середні витрати на виробництво цукру сьогодні становлять 6,500-7,500 грн за тонну, то ми продаємо цукор по 4,900 грн, а це вже майже 1 млрд грн збитків одержать наші цукрові компанії і заводи», - зазначив М.Ярчук. За його словами, виробництво цукру в поточному сезоні становитиме близько 2,1 млн тонн, а не 1,8 млн тонн, як прогнозувалося раніше. Збільшення виробництва відбулося завдяки зростанню цукристості буряку до 400 ц/га з 360 ц/га у минулому маркетинговому році.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України знизив мінімальні ціни на цукор (без урахування ПДВ) на поточний маркетинговий рік (вересень 2012 р. - серпень 2013 р.) до 4083,33 грн/тонну з 4925,14 грн/тонну.

На початку жовтня асоціація «Укрцукор» зверталася до уряду з проханням знизити мінімальну закупівельну ціну на цукор у зв'язку із зниженням цін на внутрішньому ринку.

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