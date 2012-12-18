Перелік доступних даних Єдиного реєстру підприємців розширять

Державна служба з питань регуляторної політики і підприємництва та Міністерство юстиції України узгодили проект наказу про затвердження Порядку надання даних з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, яким розширюється перелік доступних даних Реєстру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держпідприємництва.

Згідно з повідомленням, доступними мають стати дані про основний вид діяльності юридичної або фізичної особи – підприємця, дані про існуючі обмеження представництва від імені юридичної особи, відомості про видачу останнього витягу з Реєстру. Документ передбачає також розширений доступ до інформації про засновників і посадовців компаній, які беруть участь в різних тендерах - з метою недопущення участі в торгах підставних осіб.

«Передбачається визнати таким, що втратив силу, наказ Міністерства юстиції №2009/5 від 2011 року «Про організацію доступу до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. У цей час дані Реєстру в широкому доступі обмежені таким чином: стосовно юридичних осіб вказується лише повне найменування юридичної особи і скорочене найменування в разі його наявності, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові керівника, контакти, місцезнаходження реєстраційної справи, дата і назва останньої реєстраційної дії. Стосовно фізичних осіб-підприємців доступна інформація про прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, про контакти, місцезнаходження реєстраційної справи, про дату і назву останньої реєстраційної дії, про здійснення підприємницької діяльності.