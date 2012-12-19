ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Металурги хочуть створити профільне лобі в парламенті» пише: представники вітчизняного ГМК готують звернення до «своїх» нардепів із проханням об'єднати зусилля в просуванні важливих галузевих питань...

http://delo.ua/business/metallurgi-hotjat-sozdat-profilnoe-lobbi-v-parlamente-192792/

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Також «Дело» в публікації «Фінансові підсумки дня: Промінвестбанк позбавляється кредитів, а НБУ пообіцяв припинити конфіскацію валютної виручки навесні» пише: 18 грудня Альфа-Банк купив портфель роздрібних кредитів у Промінвестбанку, а НБУ задумався про скасування обов'язкового продажу 50% валютної виручки з квітня...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-prominvestbank-izbavljaetsja-ot-kreditov-a-192780/

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«Дело» в публікації «Стабільність банківських депозитів залежатиме від курсу гривні в 2013 році - Fitch» пише: рейтингове агентство оцінює прогноз по банківському сектору СНД в 2013 році як стабільний, але відзначає, що в Україні він залежатиме від макроекономічних показників, зокрема валютного курсу...

http://delo.ua/finance/stabilnost-bankovskih-depozitov-budet-zaviset-ot-kursa-grivny-192763/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Собі дорожче», в якому пише: з 1 липня 2013 Державна податкова служба планує за підтримки парламенту встановити контроль над трансферним ціноутворенням, щоб позбавити бізнес бажання виводити прибуток з-під оподаткування. Підприємства будуть зобов'язані подавати звіт про операції з контрагентами на суму понад 50 млн грн, а також обгрунтовувати контрактні ціни. Більш пильний контроль повинен збільшити сплату податку на прибуток на 20 млрд грн. Бізнес несподівано підтримав ідею, але за умови збільшення порогу операцій з контрагентами...

http://www.kommersant.ua/doc/2093806

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Союз непорушний», в якому пише: анонсований візит президента Віктора Януковича до Москви так і не відбувся - про його скасування стало відомо за 3,5 години до вильоту президентського борту із Києва. Джерела стверджують, що Україна в останній момент відмовилася гарантувати свій вступ до Митного союзу. Деталі діалогу Києва і Москви щодо цього питання не розголошуються - до переговорів про візит не залучалися навіть МЗС обох країн. Однак відомо, що вимога Кремля категорична - ціна газу буде знижена лише в разі, якщо Україна прийме всі умови Росії...

http://www.kommersant.ua/doc/2093818

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«Сегодня» в публікації «У Криму замість «швидкої» до хворих приїжджає таксі за рахунок пацієнта» пише про те, як медики переживають фінансову кризу...

http://www.segodnya.ua/regions/krym/V-Krymu-vmesto-skoroy-k-bolnym-priezzhaet-taksi-za-schet-pacienta.html

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Також «Сегодня» в публікації «Деяких киян у 2013 році озолотять» пише: згідно з проектом бюджету столиці, у плюсі ​​виявляться пільговики. Кепські справи будуть у бюджетників. А головні будівництва Києва, мабуть, доведеться заморозити до кращих часів...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/privet-byudzhet.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Голова асоціації "Укрцукор": «Сьогоднішня ціна на цукор - це свого роду SOS» пише: ситуація на ринку цукру - критична. Собівартість виробництва тонни бурякового цукру в цьому році зросла, що пояснюється подорожчанням сировини та енергоносіїв. Тим часом, ціна на цукор в Україні нижче собівартості. Отже, цукровики працюють у збиток. Про те, що відбувається у галузі в інтерв'ю УНІАН розповів голова Національної асоціації цукровиробників України Микола Ярчук...

http://economics.unian.net/ukr/detail/150820

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Начальник ІМТП: Зростання вантажообігу не гарантує зростання прибутку - усе залежить від ситуації на ринку» пише: Іллічівський морський торговельний порт входить до п'ятірки найбільших морських портів України. Сьогодні цьому підприємству, як і іншим вітчизняним портам, доводиться вирішувати складні питання. Про те, як ІМТП планує подолати існуючі проблеми, в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповів начальник ІМТП Олександр Григорашенко...

http://economics.unian.net/rus/detail/150845

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Мінфін запропонував застрахувати пасажирів автобуса за 14 копійок» пише: з наступного року росіяни зможуть вимагати компенсацію за НС у громадському транспорті...

http://izvestia.ru/news/541844

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Також «Известия» в публікації «Візит Януковича до Москви скасували через проблеми з Митним союзом» пишуть: у Києві очікують, що зрив зустрічі президентів призведе до серйозного заморожування відносин...

http://izvestia.ru/news/541824

(УНІАН)