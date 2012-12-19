Брюссель чекає пояснень Россії про плани щодо України

Брюссель. Європейський Союз хоче почути від Росії про плани євразійської інтеграції, у тому числі щодо України.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі високопоставлений європейський дипломат, це питання обговорюватиметься на саміті ЄС - Росія 21 грудня у Брюсселі.

“Ми очікуємо, що Росія розповість більше про свої плани щодо євразійської інтеграції, у тому числі щодо України. Україна – дуже важливий партнер у рамках “Східного партнерства”, - зазначив співрозмовник агентства.

Він вважає, що підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною в листопаді 2013 року на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі стане великим успіхом.

При цьому дипломат нагадав схвалені 10 грудня Радою закордонних справ ЄС висновки щодо України, які закріпили політику послідовної співпраці.

“Ми дуже сподіваємося, що до Вільнюського саміту ми зможемо вийти на підписання угоди на базі дій української влади в трьох сферах, визначених у висновках Ради ЄС”, - наголосив співрозмовник агентства.

Інший європейський дипломат в розмові з кореспондентом УНІАН також зазначив, що ЄС взяв до уваги рішення про перенесення запланованого на 18 грудня візиту Президента України Віктора Януковича до Москви.

“Ми взяли до уваги рішення відкласти візит, в ході якого планувалося підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо приєднання України до Митного союзу”, - сказав він.

Співрозмовник агентства ще раз наголосив, що неможливо одночасно бути в Митному союзі Росії, Казахстану та Білорусі та мати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

“Членство в Митному союзі – це ще й питання тарифів, питання стандартів, які не завжди співпадають зі стандартами ЄС”, - зазначив дипломат.

Разом з тим, відповідаючи на запитання щодо того, чи зможе ЄС знайти достатньо аргументів для підтримки спротиву України зростаючому тиску з боку Москви щодо приєднання до Митного союзу, дипломат висловив сумніви.

“Найкращим засобом підтримки була б Угода про асоціацію, оскільки підписання її означає, певною мірою, точку неповернення. Разом з тим, я не занадто оптимістичний щодо здатності ЄС активно підтримувати Україну до підписання. ЄС вже неодноразово демонстрував досить ганебну політику щодо України”, - сказав співрозмовник агентства.

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