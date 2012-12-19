Брюссель чекає від Росії пояснень про плани щодо України

Брюссель. Європейський Союз хоче почути від Росії про плани євразійської інтеграції, у тому числі щодо України.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі високопоставлений європейський дипломат, це питання обговорюватиметься на саміті ЄС - Росія 21 грудня в Брюсселі.

"Ми очікуємо, що Росія розповість більше про свої плани євразійської інтеграції, в тому числі щодо України. Україна - дуже важливий партнер в рамках "Східного партнерства", - зазначив співрозмовник агентства.

Він вважає, що підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною в листопаді 2013 року на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі стане великим успіхом.

Водночас дипломат нагадав про прийняті 10 грудня Радою закордонних справ ЄС висновки щодо України, які закріпили політику послідовної співпраці.

"Ми дуже сподіваємося, що до Вільнюського саміту ми зможемо вийти на підписання угоди на базі дій української влади у трьох сферах, визначених у висновках Ради ЄС", - зазначив співрозмовник агентства.

Інший європейський дипломат у розмові з кореспондентом УНІАН також зазначив, що ЄС взяв до відома рішення про перенесення запланованого на 18 грудня візиту Президента України Віктора Януковича до Москви.

"Ми взяли до відома рішення відкласти візит, під час якого планувалося підписати Меморандум про взаєморозуміння щодо приєднання України до Митного союзу", - сказав він.

Співрозмовник агентства ще раз підкреслив, що неможливо одночасно бути в Митному союзі Росії, Казахстану і Білорусі та мати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

"Членство в Митному союзі - це ще і питання тарифів, питання стандартів, які не завжди збігаються зі стандартами ЄС", - зазначив дипломат.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо того, чи зможе ЄС знайти достатньо аргументів для підтримки опору України зростаючому тиску з боку Москви щодо приєднання до Митного союзу, дипломат висловив сумніви.

"Найкращим засобом підтримки була б Угода про асоціацію, оскільки її підписання означає, певною мірою, точку неповернення. Водночас я не дуже оптимістичний щодо спроможності ЄС активно підтримувати Україну до підписання. ЄС вже неодноразово демонстрував досить ганебну політику щодо України", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, на саміті Росія-ЄС 21 грудня Росія запропонує Європейському Союзу виключити газопроводи в обхід України - «Північний потік» і «Південний потік» - із зони дії норм Третього енергетичного пакета.

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