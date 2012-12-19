Анонс на 20 грудня

* Відбудеться пленарне засідання X сесії Київради VI скликання.

* Відбудеться прес-сніданок Європейської Бізнес Асоціації, присвячений найновішим результатам дослідження інвестиційної привабливості України в четвертому кварталі 2012 року і аналізу настроїв інвесторів протягом всього 2012 року. Учасники: Томаш Фіала, ген.директор Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації; Анна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації; Олена Попова, директор InMind.

* Прес-конференція з нагоди відкриття ТД «АМСТОР» першого в Києві «Супермаркету смаку». Учасники: Володимир Поліщук, керівник відділу зі зв'язків з громадськістю ТД «АМСТОР», Сергій Марін, спеціаліст відділу СТМ і керівник проекту «Кухні світу» ТД «АМСТОР», Сергій Леонов, директор відкриття, консультант (м. Москва) Після закінчення для ЗМІ буде проведена дегустація асортименту продукції власного виробництва «АМСТОР».

* Відбудеться підсумкова колегія Міністерства аграрної політики та продовольства України під головуванням міністра Миколи Присяжнюка та за участі голів ОДА. Тема: «Стан та перспективи розвитку сільських територій». Також будуть розглядатися питання: підсумки роботи підприємств агропромислового комплексу України за 2012 рік та основні напрямки роботи на 2013 рік; підсумки роботи галузі рослинництва за 2012 рік та основні напрямки технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва в 2013 році, виконання прогнозних показників розвитку тваринництва у 2012 році і напрями вдосконалення селекційно-племінної роботи в 2013 році.

* Прес-конференція першого заступника голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна про заходи, спрямовані на зниження цін на мобільний зв'язок. Мова піде про вартість послуг мобільного зв'язку двох основних операторів цього ринку, що працюють в Україні.

* Прес-конференція на тему: "Прогнозування ринку праці для ефективного працевлаштування молодих фахівців". Учасники: директор ГО "Фонд суспільної безпеки" Василь Стадник, старший партнер GP Group Олексій Зволинський, фахівець Центру соціального партнерства та лобіювання НаУКМА Ганна Лубаренко. Захід проводиться за підтримки МФ "Відродження".

* Відбудеться щорічна прес-конференція ДП «Укрметртестстандарт» на тему: «Зустрінемо Новий рік безпечно!», на якій будуть висвітлені питання якості та безпеки продукції новорічного асортименту (харчової продукції, карнавальних костюмів, дитячих іграшок, гірлянд, ялинкових прикрас, побутової техніки, дитячого одягу і взуття), придбаного в торгових мережах м. Києва, а також фахівцями підприємства будуть надані коментарі за результатами досліджень та випробувань придбаної продукції. Представникам ЗМІ буде надана можливість зняти відеоряд в лабораторії випробувань іграшок та лабораторії випробувань новорічних гірлянд.

* Круглий стіл на тему: «Економічні підсумки 2012 року. Перспективи, прогнози і ризики на 2013 рік». Організатор - Міжнародний Фонд Блейзера. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Валерій Геєць, директор інституту економіки та прогнозування НАНУ; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Ерік Найман, керуючий партнер компанії «Капітал Таймс»; Віктор Суслов, екс-міністр економіки, фінансовий експерт; Володимир Фесенко, директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», Віктор Бондар, народний депутат України, Павло Гайдуцький, директор Інституту стратегічних оцінок.

* Прес-конференція на тему: "Продовольча безпека та безпека продовольства - органічний вектор". Захід проводиться за підтримки Проекту USAID АгроІнвест. Учасники: Євген Милованов, голова правління Федерації органічного руху України; Павло Писаренко, науковий керівник Центру "Полтава-Органік"; Михайло Стовп'юк, голова Асоціації "Чиста Флора"; Василь Пиндус, голова правління Асоціації учасників органічного виробництва "Біолан Україна".

* Прес-конференція голови Фонду державного майна України Олександра Рябченка на тему: «Результати діяльності ФДМУ в 2012 році та плани на 2013 рік».

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