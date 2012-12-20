До травня 2013 року затвердять план створення ЄЕС, з 1 січня 2015 року він запрацює

Москва. До 1 травня 2013 повинен бути затверджений план створення Євразійського економічного союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав на прес-конференції в Москві за підсумками саміту ОДКБ, ЄврАзЕС і Вищої Євразійської економічної ради.

«Євразійська економічна інтеграція - це усвідомлений, самостійний, суверенний вибір кожної з наших держав. Головне завдання - зробити все необхідне для того, щоб к 1 січня 2015 року створити Євразійський економічний союз», - сказав він.

За його словами, в Євразійській економічній комісії розроблено план проходження до цієї мети.

«Доручили урядам трьох країн активізувати роботу, щоб до 1 травня 2013 цей урядовий план був прийнятий, а до травня 2014 був представлений проект договору на підписання, з тим щоб з 1 січня 2015 року він почав діяти. Це відповідальний етап становлення, і він проходить за планом», - сказав В.Путін.

Російський президент підкреслив, що багатопланова інтеграція на євразійському просторі набирає обертів і вже приносить свої позитивні результати.

«За час функціонування Митного союзу товарообіг між трьома країнами збільшився на 10%, а наш товарообіг із зовнішнім світом за цей час збільшився лише на 4,7%. Різниця, як бачите, істотна, але що ще є істотнішим і що є ще набагато важливішим, це те, що у нас набагато привабливіша структура товарообігу », - сказав він.

За його словами, в товарообігу, який складається між трьома країнами, частка машин і устаткування досягає 20%, а в структурі товарообігу із зовнішнім світом частка машин та обладнання країн - у середньому лише два відсотки.

В.Путін підкреслив, що у зв'язку зі створенням Єдиного економічного простору потребує переформатування і режим роботи ЄврАзЕС, оптимізація його структур.

«Ми домовилися про те, що ця організація продовжує зберігатися, продовжує працювати. Маючи на увазі, що деякі з її членів, такі держави, як Киргизстан, Таджикистан, є членами цієї організації, але не є поки членами Митного союзу, і вони повинні бути залучені в спільні інтеграційні процеси», - сказав він.

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