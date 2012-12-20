ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Часткове приєднання України до Митного союзу неможливе - Лукашенко» пише: президент Білорусі заявив, що приєднання України до Митного союзу має бути повним і приєднання до окремих вибіркових документів бути не може...

http://delo.ua/ukraine/chastichnoe-prisoedinenie-ukrainy-k-tamozhennomu-sojuzu-nevozmozhno-192900/

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Також «Дело» у публікації «Microsoft розповіла про продажі Windows 8 в Україні» пише: корпорація поділилася з виданням статистикою продажів нової операційної системи Windows 8 в Україні та за кордоном...

http://delo.ua/business/microsoft-rasskazala-o-prodazhah-windows-8-v-ukraine-192902/

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«Дело» у публікації «Фінансові підсумки дня: VAB Банк отримав вливання від акціонерів, а ЄБРР вкладе в Україну мільярд євро» подає дослідження основних подій 19 грудня...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-vab-bank-poluchil-vlivanija-ot-akcionerov-a-192888/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Держпідприємствам прописали лікування», у якому пише: уряд розробив механізм фінансової санації державних підприємств за рахунок позабюджетних коштів, що дозволяє уникнути процедури їх банкрутства. Експерти відзначають, що залучати кредити держпідприємства можуть і зараз, тому новий механізм не вирішить їхніх фінансових проблем. Водночас кредиторам може стати складніше вимагати свої кошти...

http://www.kommersant.ua/doc/2094415

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газом ми багаті», у якому пише: Дмитро Фірташ повертається на український газовий ринок. Підприємець зареєстрував у Швейцарії компанію Ostchem Gas Trading, яка вже в наступному році продасть близько 2 млрд кубометрів газу промисловим споживачам, а в майбутньому планує наростити поставки. Вихід на ринок нового трейдера дозволить знизити ціни на паливо всередині країни, проте вдарить по економіці "Нафтогазу", вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2094315

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«Сегодня» у публікації «Експерти радять не довіряти гривні» пише: нацвалюта нестабільна, запевняють фахівці...

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Eksperty-sovetuyut-nedoveryat-grivne.html

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Також «Сегодня» у публікації «Україна - в десятці цікавих туристичних напрямків» пише: згідно з рейтингом міжнародного порталу подорожей Globe Spots, наша країна випередила за популярністю Малаві (Східна Африка) і Канаду. А ось перші три місця посіли Португалія, Мозамбік і Киргизстан...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraina-v-desyatke-interesnyh-turisticheskih-napravleniy.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Вектор України: ні до МС я не піду, ні до ЄС я не піду...» пише: одні експерти пов'язують зрив візиту Януковича до Москви з небажанням Києва прискорювати приєднання до Митного союзу. Інші запевняють, що українська влада зважилася на євроінтеграцію. Але є й третя думка - Янукович, спраглий повної і незаперечною влади, ніколи не погодиться на будь-який «альянс»...

http://economics.unian.net/rus/detail/150975

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Чиновників залишать без «мерседесів» і швейцарського сиру» пише: за бюджетні гроші дозволять закуповувати продукти і автомашини тільки з Росії, Білорусі і Казахстану...

http://izvestia.ru/news/541916

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Також «Известия» у публікації «Агентства з усиновлення готуються до закриття в Росії» пишуть: представники американських агентств з усиновлення дітей готуються закривати офіси в Росії. Усього на території РФ діє понад 30 подібних організацій, але після того, як 19 грудня Дума прийняла в другому читанні «закон Діми Яковлєва» з поправкою, яка забороняє громадянам США усиновлювати російських дітей, одразу в кількох великих агентствах заявили, що припинять роботу...

http://izvestia.ru/news/541894

(УНІАН)