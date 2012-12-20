Про вступ України до Митного союзу не йдеться - Путін

Москва. Про вступ України до Митного союзу не йдеться.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін заявив на прес-конференції в Москві.

"Не йдеться про приєднання України до Митного союзу. Для того щоб йшлося саме таким чином, ми маємо одержати офіційну заявку України про вступ до Митного союзу. Такої заявки немає", - сказав В.Путін.

За його словами, влада Росії розуміє занепокоєння керівництва України тим, що у міру розвитку Митного союзу частина функцій національних держав передається на наднаціональний рівень.

Він вважає, що Україні все важче і важче вирішувати свої економічні питання, пов'язані з роботою на ринку Митного союзу.

В.Путін повідомив, що регулярно ухвалюються рішення про квоту на трубну продукцію України, як і з низки інших товарів.

"Зараз з'ясовується, що ми не можемо це робити самостійно. Ми не даємо Україні потрібних квот не тому, що не хочемо, а тому, що це віднесено до компетенції наднаціональних органів. Наші українські колеги думали, що ми жартуємо до якогось часу, але зрозуміли, що це не жарти", - сказав В.Путін.

За його словами, з урахуванням кооперації це має істотне значення для економіки України, функціонування цілих галузей української економіки і збереження робочих місць.

"Зараз українські партнери шукають вихід з цієї ситуації, вони шукають такі форми співпраці з Митним союзом, який був би прийнятний для України, але вписувався в ті правові норми, які покладені в основу функціонування цього інтеграційного об'єднання", - відзначив В.Путін.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна "поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу".

На 18 грудня було заплановано робочий візит Президента України до Москви для проведення переговорів з російським колегою В.Путіним і підписання документів, проте візит перенесли.

У зв'язку з цим прес-служба В.Януковича відзначила, що «темами зустрічі президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російської співпраці, в першу чергу в енергетичній і торговельно-економічній сферах. Зокрема - вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі й Казахстану. Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту».