Вступ до Митного союзу дасть тільки короткострокову користь - віце-президент ЄБА

Вступ України до Митного союзу може мати лише короткострокову користь, яка виражається, переважно, у ціні на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віце-президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала під час прес-конференції в Києві.

«Користь Митного союзу - тільки короткострокова, у ціні на газ. Довгострокових позитивних рухів не буде», - сказав Фіала.

Водночас він звернув увагу, що інтеграція в ЄС - це беззастережно позитивний крок. «Ринок ЄС у 8 разів більший. Зверніть також увагу на досвід країн Центральної Європи, які, інтегрувавшись в ЄС, ростуть швидше за ту ж Росію, хоча вони не мають того сировинного ресурсу, який є у РФ», - сказав Фіала.

Водночас він додав, що інтеграція в ЄС викличе значне зростання інвестицій, які будуть спрямовані на створення нових виробництв, привнесення в країну нових технологій, ноу-хау, а не на купівлю старих активів. «Приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС дасть сплеск інвестицій в Україну. Не треба лякати, що Україні нічого робити на європейському ринку, оскільки наш продукт неконкурентоспроможний. Подивіться на Польщу або Чехію», - звернув увагу експерт, заявивши, що, незважаючи на тривалу орієнтацію цих країн на пострадянський ринок, входження в ЄС зумовило прохід інвестицій і модернізацію держав.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна хоче працювати з Митним союзом РФ, Білорусі та Казахстану і уважно вивчає останні пропозиції Росії щодо цього питання. У вересні Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна шукає прийнятні шляхи інтеграції у Митний союз.

Водночас 20 грудня під час прес-конференції Президент Росії Володимир Путін заявив, що про приєднання України до Митного союзу поки що не йдеться, але перше, що вона отримає від участі в цьому об'єднанні, - скасування мит на поставки нафти і газу з Росії, а в сукупності поліпшення умов торгівлі для України в разі вступу в МС становитиме 9 млрд доларів.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, що об'єднує 950 європейських, міжнародних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Асоціація була створена в 1999 році за ініціативою Європейської комісії.

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