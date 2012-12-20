Янукович скасував візит до Москви «в інтересах України» - голова комітету Європарламенту

Голова Комітету Європарламенту із закордонних справ Елмар Брок вважає, що Президент України Віктор Янукович скасував свій візит до Москви 18 грудня «в інтересах України».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Е.Брок висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я бачив, що Президент України не поїхав до Москви, і я вважаю, що він це зробив в інтересах України”, - сказав Е.Брок.

Водночас він наголосив, що для підписання угоди про вступ України до Митного союзу є юридичні перешкоди.

“Є чітка позиція європейських інститутів, Європарламенту та Єврокомісії — Україна не може одночасно підписувати угоди з Митним союзом та Європейським союзом і мати зони вільної торгівлі з обома одночасно. Це суперечить одне одному”, - сказав Е.Брок.

Голова комітету ЄП також додав, що для України настав час зробити вибір. До того ж, за словами Е.Брока, Україна повинна мати добрі економічні та політичні відносини з Росією.

Він зауважив, що на зустрічах з представниками російської влади та політиками неодноразово наголошував, що енергетичне питання не може використовуватися як політичний інструмент, і це є позицією всієї Європи.

Як повідомляв УНІАН, запланований на 18 грудня робочий візит В.Януковича до Російської Федерації перенесли.

Прес-служба Президента України нагадала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, насамперед в енергетичній і торгово-економічній сферах. Зокрема – вироблення взаємоприйнятого механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення строків візиту», – зазначили у прес-службі.