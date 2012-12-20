ТОП-10 (20 грудня)

Валовий зовнішній борг України за січень-вересень збільшився на 5%

НБУ "скоротив" число найбільших банків України

Європейська Бізнес Асоціація погіршила Індекс інвестпривабливості України

Польща, незважаючи на знижку, платитиме за російський газ більше за всіх у ЄС

Український «Ерсте Банк» продано «Фідобанку» за 83 млн дол.

Аграрний фонд має намір продати зернотрейдерам 300 тис. тонн пшениці для експорту

ФДМУ вибрав компанію Фірташа інвестором для Запорізького титано-магнієвого комбінату

ФДМУ поки не готує «Турбоатом» до продажу

Мінімальна пенсія в Україні з 1 січня зросте до 894 грн, зарплата - до 1147 грн

Перші аукціони 2013 року ФДМУ хоче провести за принципом зниження ціни

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Валовий зовнішній борг України за січень-вересень збільшився на 5%

Валовий зовнішній борг України за січень-вересень збільшився на 5%, в ​​т.ч. за III квартал - на 2,7%, до 132,446 млрд дол. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Зовнішній борг органів державного управління у січні-вересні збільшився на 3,5% (у III кварталі - на 12%) - до 26,784 млрд дол.

Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання у січні-вересні скоротився на 25% (у III кварталі - на 10%) - до 5,617 млрд дол., банків - на 10% і 6%, відповідно, до 22,594 млрд дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки за січень-вересень ц.р. збільшився на 13%, в ​​т.ч. в III кварталі - на 3%, до 68,535 млрд дол.

Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) зросли з початку року на 1,796 млрд дол., в т.ч. в III кварталі - на 8%, до 8,916 млрд дол.

Згідно з інформацією Нацбанку, 73% валового зовнішнього боргу номіновано у доларах США, 10,3% - у євро, 10,7% - у спеціальних правах запозичень, 2,6% - у російських рублях, 2% - у гривні.

Як повідомляв УНІАН, у другому кварталі 2012 року валовий зовнішній борг збільшився на 1,6%, або 2,071 млрд дол. - до 128,955 млрд дол., у I півріччі - виріс на 2,2%, або 2,719 млрд дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України в 2011 році збільшився на 7,6% - до 126,236 млрд дол.

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НБУ "скоротив" число найбільших банків України

Національний банк України (НБУ) на 2013 рік підвищив граничний рівень активів для банків, які входять до I групи (найбільші банки) до понад 20 млрд грн з 15 млрд грн. Це передбачено у Рішенні Комісії з питань нагляду і регулювання банків НБУ від 13 грудня 2012 року № 974.

Для решти груп граничний обсяг активів збережено на рівні 2012 року: II група (великі банки) — понад 5 млрд грн; III група (середні банки) — понад 3 млрд грн; IV група (невеликі банки) — менш як 3 млрд грн.

Таким чином, на час ухвалення документу, кількість банків у I групі скоротилася з 17 до 15. З групи найбільших до групи великих банків, яка налічує 20 кредитно-фінансових установ, перейшли “ОТП Банк” і Брокбізнесбанк.

До III групи, згідно з документом, входять 25 банків, до IV групи — 116 банків.

З метою порівняльного аналізу діяльності банків і розподілу наглядових функцій і обов'язків між центральним апаратом і територіальними управліннями Нацбанк здійснює розподіл банків за обсягом активів.

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Європейська Бізнес Асоціація погіршила Індекс інвестпривабливості України

Європейська Бізнес Асоціація погіршила Індекс інвестиційної привабливості України за підсумками четвертого кварталу 2012 року до 2,12 бала з п'яти можливих (це найнижчий показник за останні 4 роки).

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники Асоціації заявили в ході презентації спеціалізованого дослідження за пісумками опитування експертів і топ-менеджерів, проведеного ЄБА за сприяння компанії InMind у грудні поточного року.

Як сказано в дослідженні, настрої інвесторів у 4-му кварталі 2012 року погіршилися. Близько 118 топ-менеджерів компаній – учасниць ЄБА оцінили стан українського бізнес-клімату як «стабільно несприятливий».

Автори дослідження звернули увагу, що Індекс інвестиційної привабливості містить у собі оцінки п'яти компонентів – загальної оцінки інвестиційного клімату (1,7 бала за п’ятибальною шкалою), динаміки розвитку інвестиційного клімату за підсумками 3-го кварталу (2,1 бала), очікуваної динаміки розвитку інвестиційного клімату на найближчі три місяці (2,3 бала), ймовірність інвестування в Україну з боку нових учасників (2,3 бала), оцінки інвестиційного клімату в конкретній галузі в найближчі три місяці (2,3 бала).

На думку авторів дослідження, в четвертому кварталі бізнес дещо менше зазнав тиску з боку фіскальних органів, але досить тривожно сприйняв валютно-монетарну політику НБУ. При цьому 76% опитаних експертів і представників бізнесу зовсім не побачили позитивних змін в інвестиційному кліматі.

Разом з тим, виконавчий директор ЄБА Ганна Дерев’янко зазначила, що серед позитивних досягнень 2012 року експерти ЄБА називають законодавче врегулювання питання перенесення збитків минулих років, скасування декларації відповідності, запровадження нового Митного кодексу, врегулювання питань купівлі-продажу земель несільськогосподарського призначення іноземним інвесторам, відмову від підвищення тарифних ставок на ряд вразливих товарних груп.

«Проте проблемними залишаються правозастосовча практика, запровадження технічних регламентів. Представники фарміндустрії всі також постають перед проблемами ліцензування імпорту і визнання сертифікатів відповідності GMP. Крім того, несподівано гострою стала проблема ухвалення закону про мови, яка негативно позначилася на системі маркування продукції», - наголосила Г.Дерев’янко.

У свою чергу віце-президент ЄБА Томаш Фіала зазначив, що, незважаючи на цілковито очікуваний результат досліджень, бізнес все-таки розраховує на конструктив з боку влади після виборів. «Завжди чинник до виборів був пов'язаний із зростанням популізму і викидом негативу для бізнесу. Ці вибори – не виняток. І тому сьогоднішні очікування пов'язані з тим, що вибори закінчилися, і наступні вибори - більш ніж через 2 роки. Отже, буде час сфокусуватися на практичних кроках», - сказав Т.Фіала.

Як повідомляв УНІАН, у третьому кварталі 2012 року експерти ЄБА оцінили бізнес-клімат України та умови ведення бізнесу на 2,14 бала (з п'яти можливих). Основні проблеми, які вплинули на негативні оцінки респондентів, - фіскальний тиск, корупція, нестабільна політична ситуація напередодні виборів.

Відзначимо також, що, на думку експертів ЄБА, зростання економіки України за підсумками 2013 року найімовірніше не перевищить 2-2,5%, причому позитивні тенденції будуть помітні тільки в другому півріччі 2013 року. Експерти ЄБА очікують зростання в аграрному секторі на рівні 3% - за рахунок підвищення врожайності приблизно на 10% і впровадження нових технологій, а також зростання промисловості на 3%.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація – неурядова організація, яка об'єднує 950 європейських, міжнародних і вітчизняних компаній, що працюють в Україні. Асоціація була створена в 1999 році з ініціативи Європейської Комісії.

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Польща, незважаючи на знижку, платитиме за російський газ більше за всіх у ЄС

Найбільша східноєвропейська економіка і найближчий західний сусід України - Польща - купуватиме російський газ, незважаючи на одержану в листопаді понад 15% знижку, дорожче за всіх у Європейському Союзі.

Про це пише Gazeta Wyborcza, за даними якої, державна PGNIG купуватиме російське паливо у практично монопольного постачальника "Газпрому" за 460-490 дол. за тисячу кубометрів.

Видання відзначило, що до одержаної минулого місяця знижки, яка, за даними міністра держмайна Польщі Миколи Будзановського, становила "трохи більш як 15%", поляки купували газпромівський газ за 575 дол. за тисячу кубометрів.

Gazeta Wyborcza повідомила, що 19 грудня представники "Газпрому" проінформували про намір знизити середню річну ціну для своїх споживачів у Західній Європі в 2013 році на більш ніж 9% - до 370 дол. за тисячу кубометрів.

"Нова ціна буде дещо нижча, ніж на німецьких біржах, де зараз тисяча кубометрів коштує близько 380 дол.", - відзначає газета.

Видання зазначає, що "Газпром" змушений знижувати ціни на своє паливо для свого ключового експортного ринку - країн Євросоюзу - через конкуренцію, що загострюється, яка знижує його частку в поставках.

Аналітик польського Інституту Собеського Томаш Хмаль, якого цитує видання, відзначає, що "Газпром" своєю ціновою політикою продовжує "ділити" держави Євросоюзу.

Експерт назвав кращим способом боротьби з такою практикою розвиток внутрішнього видобутку і альтернативні поставки палива з інших країн - через звичайні газопроводи і за допомогою споруджуваного в Польщі LNG-терміналу.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні польський регулятор ринку енергії Urząd Regulacji Energetyki (URE) затвердив зниження цін на газ із 2013 року для населення в Польщі на 10%, а для промисловості - на 2-4% завдяки одержаній знижці на паливо, що поставляється в країну з Росії.

Польща, яка почала переговори про зниження цін на російський газ восени 2010 року, на початку цього року подала до Арбітражного суду Стокгольма на "Газпром", який в листопаді все ж таки погодився продавати полякам газ дешевше і повернути різницю за проданий з квітня 2011 року за вищими цінами.

Польща, яка споживає близько 14 млрд кубометрів газу, згідно з підписаним до 2022 року контрактом, щорічно купуватиме у "Газпрому" понад 10 млрд кубометрів "блакитного палива".

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Український «Ерсте Банк» продано «Фідобанку» за 83 млн дол.

Erste Group і власник «Фідобанку» (Київ) Олександр Адарич уклали договір про продаж українського "Ерсте Банку" (Київ) за 83 млн дол. Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Ерсте Банку».

«20 грудня 2012 Erste Group підписала договір з власниками ПУАТ «Фідобанк», групою компаній підконтрольних Олександрові Адаричу, про продаж свого українського дочірнього банку АТ «Ерсте Банк». Вартість угоди становила близько 83 млн дол. США (63 млн євро). Це рішення було ухвалено у зв'язку з концентрацією бізнесу Erste Group на обслуговуванні клієнтів у Центральній та Східній Європі - країнах-учасницях Євросоюзу», - йдеться в повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, «Ерсте Банк» в Україні залишається частиною Erste Group до закриття операції, запланованої впродовж наступних 6 місяців. На цьому етапі «Ерсте Банк» працюватиме під своїм чинним брендом. Однак у майбутньому планується зміна бренду та злиття бізнесу з «Фідобанком».

Зі свого боку прес-служба «Фідобанку» оприлюднила коментар О.Адарича, в якому він заявив: «Покупка «Ерсте Банку» є частиною стратегії «Фідобанку», у рамках якої планується створити до 2017 року банківський холдинг, що входить в ТОП-20 банків України».

До того ж банкір відзначив, що зростання клієнтської бази та активів буде забезпечено, зокрема і через придбання банківських активів на ринку України. «Фідобанк» планує розвиватися як універсальний банк, включаючи напрямки роздрібного та корпоративного бізнесу.

Довідка УНІАН. ВАТ «Ерсте Банк» (Київ) зареєстровано 25 січня 2006 року.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становили 10,334 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,679 млрд грн, зобов'язання - 8,675 млрд грн, статутний капітал - 1,381 млрд грн, власний капітал - 1,659 млрд грн.

«Ерсте Банк» у січні-вересні 2012 року отримав збиток 238,393 млн грн.

100% акцій банку володіє Erste Group Bank AG (Австрія).

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Аграрний фонд має намір продати зернотрейдерам 300 тис. тонн пшениці для експорту

Аграрний фонд України має намір продати українським зернотрейдерам 300 тис. тонн пшениці з можливістю їх подальшого експорту. Про це журналістам у четвер повідомив в.о. міністра аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Ми цю кількість зерна (300 тис. тонн - УНІАН) вирішили експортувати», - сказав М.Присяжнюк.

Він також відзначив, що зазначений обсяг пшениці для експорту зернотрейдери мають узгодити між собою, до того ж з боку держави перешкод для експорту не буде.

М.Присяжнюк додав, що, таким чином, експорт пшениці поточного маркетингового року (липень 2012 р. - червень 2013 р.) може становити понад 6 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 грудня було експортовано 13,4 млн тонн зерна, зокрема 5,7 млн тонн пшениці.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про безперешкодний експорт з країни поточного маркетингового року 5,5 млн тонн пшениці. Наприкінці листопада Мінагропрод попередив зернотрейдерів про необхідність посилити контроль над обсягами експорту зерна.

Міністерство прогнозувало, що загалом експорт зерна поточного маркетингового року становитиме 21-22 млн тонн.

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ФДМУ вибрав компанію Фірташа інвестором для Запорізького титано-магнієвого комбінату

Фонд держмайна України (ФДМУ) назвав кіпрську компанію Tolexis Trading Limited переможцем конкурсу з відбору недержавного учасника товариства з обмеженою відповідальністю, яке створюють на базі державного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат".

Про це повідомив на прес-конференції глава ФДМУ Олександр Рябченко.

«Запорізький титаново-магнієвий комбінат: проведено другий етап конкурсу, визначено переможця - Tolexis Trading Ltd», - сказав О.Рябченко.

Голова Фонду держмайна відмовився сказати, хто стоїть за покупцем цього державного активу. Проте через кілька годин після його прес-конференції департамент зовнішніх зв'язків і комунікацій групи українського бізнесмена Дмитра Фірташа Group DF повідомив про придбання 49% «ЗТМК» за 110 млн доларів.

«Придбання групою компаній Group DF частки у “Запорізького титано-магнієвого комбінату” дозволить Україні посилити свої позиції на світовому ринку титанової губки», - наведено слова Д.Фірташа у прес-релізі.

«На ринку титану зосереджено інтереси таких глобальних гравців, як Airbus і Boeing, розвивається аерокосмічна галузь, зростає попит на титан з боку медицини. Зараз за цей ринок конкурують Росія, Китай, Японія, Казахстан і США. Україна – велика країна, з величезним потенціалом, і я упевнений, ми можемо увійти до трійки лідерів титанового ринку”, - сказав Д.Фірташ.

За оцінками експертів Group DF, за останні десять років світовий ринок губчастого титану зріс утричі. За підсумками 2012 року, обсяг виробництва титанової губки у світі досягне 220-230 тисяч тонн на рік. До того ж за останні десятиліття Україна скоротила свою частку ринку з 9,5% до 5%.

У найближчі сім років, повідомляє прес-реліз, Group DF планує інвестувати у розвиток титанового бізнесу, частиною якого стане “Запорізький титаномагнієвий комбінат”, близько 2,5 млрд дол. США. У 2013 році група планує розпочати модернізацію підприємства і будівництво нових сучасних потужностей з виробництва титанової губки.

Як повідомляв раніше УНІАН, відповідно до конкурсних умов, недержавний учасник повинен буде внести до статутного фонду створюваного ТОВ грошовими коштами 688,8 млн грн, а також зробити додатковий внесок, який не впливатиме на розмір часток учасників, який разом із внесеними учасником в статутний капітал засобами повинен становити щонайменше 100 млн дол. США.

Раніше Кабінет Міністрів України своєю постановою від 3 жовтня 2012 ухвалив рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю на базі казенного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК). Частка держави в новоствореному підприємстві становитиме щонайменше 51%.

Довідка УНІАН. ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник губчастого титану. Близько 90% продукції підприємства, що використовується переважно в космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках.

За проектної потужності 20 тис. тонн підприємство зараз випускає не більш як 10 тис. тонн титанової губки на рік. Це пов'язано із застарілими технологіями виробництва і високою часткою вартості електроенергії в собівартості продукції, що досягає 40%.

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у низці країн Європи і Азії. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнес. Інші сфери діяльності групи на цей час включають агробізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури і нерухомість.

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ФДМУ поки не готує «Турбоатом» до продажу

Фонд державного майна України (ФДМУ) поки не веде підготовку до приватизації одного з найбільших в Європі виробників енергетичного обладнання «Турбоатом», хоча це підприємство увійшло до приватизаційного списку 2013 року.

Про це на прес-конференції повідомив голова Фонду держмайна Олександр Рябченко.

За його словами, «Турбоатом» потрапив до списку держактивів на продаж наступного року у зв'язку з тим, що шість років тому завод було передано Фонду для подальшої приватизації.

«Є підприємства, які за своєю ефективністю не порівняти з коштами, які на них витрачає держава, є такі, які дають ефект, наприклад, «Турбоатом»», - сказав О.Рябченко.

«Його включено до переліку для приватизації, проте у нас немає планів на продаж підприємства, але може бути така ситуація, що знадобляться інвестиції, тому ми про всяк випадок включаємо його в плани на четвертий квартал, якщо виникне ситуація і уряд ухвалить таке рішення, хоча на сьогодні немає підстав для його продажу, і ми не плануємо його продавати, і ми ніяких процедур з оцінки і продажу не проводимо і не плануємо проводити», - додав голова ФДМУ.

Він пообіцяв, що в разі ухвалення Кабінетом міністрів рішення про продаж підприємства, конкурс буде проведено у рамках чинного законодавства без переваг для будь-яких учасників.

Довідка УНІАН. Компанія «Турбоатом», статутний капітал якої становить 105,6 млн грн, виготовляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС.

До структури «Турбоатому» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання. Керування державною частиною акцій ВАТ «Турбоатом» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.

З 1969 року завод виготовляє парові турбіни для атомних електростанцій, якими оснащені практично всі АЕС у СНД, а також електростанції у Західній Європі (Німеччина, Угорщина, Болгарія, Фінляндія). Турбіни «Турбоатому» успішно використовуються у 45 країнах.

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Мінімальна пенсія в Україні з 1 січня зросте до 894 грн, зарплата - до 1147 грн

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становитиме 894 грн, а мінімальної зарплати – 1147 грн.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пенсійного фонду України, опублікованому на сайті відомства.

Порівняно з поточними показниками, збільшення пенсії в грошовому еквіваленті становитиме 10 грн., мінімальної зарплати – 13 грн.

У повідомленні ПФУ також зазначається, що згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2013 рік», підписаним Президентом України і опублікованим в офіційній пресі, прожитковий мінімум з 1 січня становитиме 1108 грн (поточний показник 1095 грн).

Водночас до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн., мінімальної зарплати – до 1218 грн., а прожиткового мінімуму – до 1176 грн.

У ПФУ також відзначають, що прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років із 1 січня 2013 року становитиме 972 грн, з 1 грудня – 1032 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум становитиме з 1 січня 1210 грн, а з 1 грудня – 1286 грн.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, загальний фонд витрат на виплату пенсій на 1 грудня 2012 року становив 213 млрд грн. Фінансування грудневих пенсій здійснюється в чіткій відповідності до календарного графіка виплат. До того ж враховано підвищення розмірів пенсій у зв'язку з підвищенням рівня мінімальної пенсії до 884 грн.

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Перші аукціони 2013 року ФДМУ хоче провести за принципом зниження ціни

Фонд державного майна України в 2013 році планує проведення перших аукціонів за принципом зниження ціни (принцип голландських приватизаційних аукціонів), що дозволить знайти покупців на переоцінені активи.

Про це повідомив на прес-конференції голова ФДМУ Олександр Рябченко.

За його словами, за допомогою проведення таких аукціонів ФДМУ планує запустити в оборот і передати приватним інвесторам об'єкти, які не вдалося продати за заявленою ціною в результаті раніше проведених безрезультатних торгів.

Принцип голландського аукціону полягає в проведенні торгів шляхом поступового зниження ціни до моменту надходження першої заявки на придбання, і фактично перший заявник стає переможцем торгів.

«Це дещо збільшить надходження до бюджету, але така процедура є абсолютно необхідною для підприємств і пакетів акцій, які вже ніхто не збирається купувати за тією ціною, за якою вони існують", - сказав О.Рябченко.

"За допомогою проведення аукціону на пониження ціни нам вдасться продати те, що не цікавить великий бізнес. Ми вважаємо, що в Україні не вистачає малого і середнього бізнесу, і якщо щось дістанеться малому бізнесу, ми будемо раді», - сказав чиновник.

Голова Фонду держмайна нагадав, що в 2013 році перед приватизаційним відомством країни законом про держбюджет поставлено завдання одержати від продажу держвласності 10,9 млрд грн.

Нагадаємо, річний план надходжень від приватизації в 2012 році встановлено на рівні 10 млрд грн. За 11 місяців цього року від приватизації реально надійшло близько 6 млрд грн.

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УНІАН