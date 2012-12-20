Анонс на 21 грудня

* Прес-конференція "Укрзалізниці".

* Прес-конференція на тему: "Реєстрація нерухомості-2013: як буде виглядати процедура з 1 січня?" Учасники: голова Союзу фахівців з нерухомості Олександр Рубанов; приватний нотаріус Олександр Биченко; партнер ПГ "Павленко і Побережнюк" Лариса Побережнюк; керуючий партнер ЮК ОЛ & РУСТ Роман Хрустенко; представник Бюро технічної інвентаризації.

* Відбудеться засідання Правління Українського союзу промисловців і підприємців, на якому підведуть підсумки роботи організації за 2012 рік. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, президент ДП «Антонов» Дмитро Ківа, президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Леонід Костюченко, гендиректор ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» Дмитро Бурцев і інші представників органів державної влади, асоціацій, компаній, експертів.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров ознайомиться з ходом виробництва літака АН-70 на Державному підприємстві «Антонов».

* Відбудеться відкриття першого в Україні та Європі IC SMART HOUSE LIVE - «живий розумний будинок» в Києві. Вперше в одній будівлі зібрані новітні розробки провідних світових виробників в області автоматизації житлових і громадських будівель. У проекті IC SMART HOUSE LIVE від компанії Інтелсіті беруть участь провідні в цій області німецькі компанії. На відкритті будуть присутні глави представництв німецьких компаній-партнерів: Berker, Hager, Mielle, Grohe, Geberit, Rehau, Vaillant, Hurmann, Siemens і VIP-гості.

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