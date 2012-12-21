ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Антимонопольний комітет взявся за ціни на квитки в поїздах Hyundai» пише: на основі скарг, які надійшли до АМКУ, комітет взявся до розслідування щодо обгрунтованості цін на проїзд у швидкісних поїздах корейського виробництва Hyundai...

http://delo.ua/business/antimonopolnyj-komitet-vzjalsja-za-ceny-na-bilety-v-poezdah-hyund-192995/

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Також «Дело» в публікації «Як відрізнити «оптимізацію податків» від «ухилення від сплати» пише: ДПСУ має намір інформувати іноземних інвесторів про податкові ризики в нашій країні...

http://delo.ua/businessman/kak-otlichit-optimizaciju-nalogov-ot-uklonenija-ot-uplaty-193005/

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«Дело» в публікації «Erste Group продала український банк» пише: Erste Group підписала договір з власниками ПАТ "Фідобанк", групою компаній підконтрольних Олександрові Адарічу, про продаж свого українського дочірнього банку АТ "Ерсте Банк"...

http://delo.ua/finance/erste-group-prodala-ukrainskij-bank-192984/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «АМКУ додзвонився операторам», в якому пише: двом найбільшим мобільним оператором країни - «Київстару» і МТС - вдалося домовитися з Антимонопольним комітетом після майже року розглядів. Вони погодилися піти на зниження низки тарифів, що, за оцінками комітету, допоможе абонентам заощадити до 1 млрд грн. Експерти називають угоду компромісною - ця сума набагато менша штрафу, який загрожував компаніям...

http://www.kommersant.ua/doc/2095020

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Київрада поклала око на гроші», в якому пише: 20 грудня в Київраді влада столиці представила проект міського бюджету на 2013 рік з прихованим дефіцитом 4 млрд грн. Брак джерел фінансування не дозволить виділити достатньо коштів, зокрема, на капітальне й житлове будівництво. Депутати Київради були обурені таким ставленням до потреб столиці, ухваливши документ лише «до розгляду»...

http://www.kommersant.ua/doc/2094843

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«Сегодня» в публікації «Долар в Україні буде спокійний півроку» пише: з грудня 2011 року «зелений» виріс на 9 копійок. Експерти стверджують, що найближчим часом буде без струсів...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Dollar-v-Ukraine-budet-spokoen-polgoda.html

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Також «Сегодня» в публікації «Азовсталь» обіцяє чисте повітря» пише: аглофабрику метзаводу закриють, а на екологію витратять 300 млн доларів...

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/Azovstal-obeshchaet-chistyy-vozduh.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Інвестиції Україні скоро стануть недоступні» пише: валовий зовнішній борг України досяг 132,5 млрд дол. У перерахунку на кожного жителя країни сума становить 2944 дол. З економічного погляду - показник незначний. Хвилюватися потрібно з іншого приводу: обсяг зобов'язань говорить про те, що Україна не приваблива для інвесторів...

http://economics.unian.net/rus/detail/151186

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Банки зобов'яжуть «стукати» про кінцевих власників рахунків» пише: Росфінмоніторинг вніс до уряду «антивідмивний» законопроект, який визначає механізм розкриття кінцевих власників рахунків юросіб...

http://izvestia.ru/news/541997

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Також «Известия» в публікації «Прес-конференція Путіна перетворилася на суперечку з журналістами» пишуть: експерти оцінили накал заходу і незвично різкі запитання представників ЗМІ...

http://izvestia.ru/news/542024

(УНІАН)