Кабмін провів позапланове засідання "у зв'язку з великим обсягом питань, які накопичилися"

13:44, 21 грудня 2012
Різне
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Кабінет Міністрів України провів сьогодні робоче засідання у зв'язку з великим обсягом питань, які накопичилися перед Новим роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко.

Він наголосив, що в Кабміні розглядалися питання, які потребують якомога скорішого вирішення.

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