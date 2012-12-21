Кабмін провів позапланове засідання "у зв'язку з великим обсягом питань, які накопичилися"
13:44, 21 грудня 2012Різне
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Кабінет Міністрів України провів сьогодні робоче засідання у зв'язку з великим обсягом питань, які накопичилися перед Новим роком.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук’яненко.
Він наголосив, що в Кабміні розглядалися питання, які потребують якомога скорішого вирішення.
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