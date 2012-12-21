Зурабов: компроміс зі спірних питань Україна та Росія повинні знайти до середини 2013 року

Компроміс із вирішення всіх спірних питань двосторонніх відносин Україна та Росія повинні знайти до середини 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

«Запасу міцності на сьогоднішній день такого, який міг би дозволити нам максимально довго, не поспішаючи аналізувати поточний порядок денний і знаходити рішення, такого запасу міцності у нас немає. Тому, за моїми оцінками, коли якимось рішенням судилося відбутися, то вони повинні відбутися в першій половині наступного року», - сказав М.Зурабов.

Він зазначив, що 20 грудня в ході прес-конференції Президент РФ Володимир Путін позитивно оцінив українсько-російські відносини.

«Президент Російської Федерації, по-перше, сказав про те, що він вважає, що сьогоднішній рівень українсько-російських відносин характеризується, по-перше, близьким партнерством, по-друге, наявністю дружніх відносин особистого характеру, які дозволяють розраховувати на те, що з тих проблем, за якими сьогодні Росія та Україна ще не знайшли вирішень, які б влаштовували обидві сторони, можливий вихід на компромісні рішення», - сказав М.Зурабов.

При цьому він підкреслив, що хоч би які політичні компроміси були знайдені, вони повинні бути в перспективі ратифіковані парламентами обох країн.

«Наскільки в парламентах двох країн можлива розсудлива, грунтовна й кваліфікована робота з мінімальним політизуванням – нам належить зрозуміти це найближчим часом», - сказав М.Зурабов.