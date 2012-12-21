Анонс на 24 грудня

* Деснянський районний суд м.Києва розгляне позов комерційного банку «Експобанк» про стягнення 200 тис. грн з ошуканих вкладників за проведення пікетування під банком. Обдурені вкладники 6 жовтня 2011 року провели пікетування з вимогою повернути 40 млн грн, викрадені посадовцями «Експобанку». Тепер за проведення пікетування «Експобанк» вимагає у ошуканих вкладників 200 тис. грн моральної шкоди.

* Прес-конференція, присвячена презентації соціального руху "Партнерство". Організатор - ВГО "Об'єднаний Союз ветеранів, пенсіонерів, інвалідів та потерпілих на виробництві". Учасники: Олексій Бокарьов, голова ВГО "Об'єднаний Союз ветеранів, пенсіонерів, інвалідів та потерпілих на виробництві"; Віктор Костюк, голова ВГО інвалідів "Інститут реабілітації та соціальних технологій"; Микола Стрижак, віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ) .

* Прес-конференція на тему: «Економічні підсумки року: напередодні нових випробувань». Учасники: президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жалило; ген.директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий, фінансовий експерт, Заслужений економіст України Віктор Суслов.

* Інтернет-конференція Юрія Єханурова, екс-прем'єр-міністра України, професора Національного університету ім.Т.Г.Шевченка.

* Прес-конференція з нагоди урочистого підписання інвестиційної угоди між Київською облдержадміністрацією та ТОВ «М.С.Л.». У Київській області буде побудований Льодовий палац в місті з населенням до 20 тисяч осіб. Сучасний спортивний комплекс, який буде знаходитися в м.Богуслав, за своєю інфраструктурою не поступатиметься аналогам у Росії та США. Представники ЗМІ зможуть побачити презентацію грандіозного проекту Палацу у вигляді слайд-шоу, стануть свідками урочистого підписання інвестиційного договору, оголошення про відкритий громадський відбір найкращого проекту, також будуть оголошені терміни побудови об'єкта. Після офіційних заходів представники ЗМІ поставлять свої запитання учасникам прес-конференції і візьмуть участь у фуршеті. Серед гостей прес-конференції: голова КОДА Анатолій Присяжнюк, ген.директор ТОВ «М.С.Л.» Євген Власенко, мер м.Богуслав.

* Прес-конференція на тему: "Хто і як захищатиме інтереси бізнесу після введення нового закону про громадські організації?". Учасники: керуючий партнер АО "Волков і партнери" Олексій Волков, виконавчий директор асоціації "Укрцемент" Петро Лопатьєв, глава Союзу фахівців з нерухомості Олександр Рубанов, президент ВГО "Всеукраїнське лікарське товариство" Олег Мусій.

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